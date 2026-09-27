Agreden con arma blanca a joven de 18 años al terminar fiesta en San Pedro, Coahuila

SAN PEDRO, COAH.- Un baile celebrado en el ejido San Ignacio, de San Pedro, Coahuila, terminó la noche de este sábado con un joven de 18 años hospitalizado después de sufrir ocho heridas producidas con un arma blanca y un golpe con un objeto contundente, en un episodio cuyas circunstancias son investigadas por las autoridades. El lesionado fue identificado como José Alfredo Vázquez Hernández, de 18 años y vecino de la misma comunidad rural, quien fue trasladado al Hospital General de San Pedro para recibir atención médica tras la agresión ocurrida al concluir la celebración.

Los reportes disponibles indican que el joven presentaba al menos ocho lesiones provocadas con un objeto punzocortante, además de un golpe atribuido a un ladrillo. Pese al número de heridas, la valoración médica descartó lesiones que pusieran en riesgo su vida y posteriormente fue dado de alta. Elementos del mando coordinado policial acudieron al hospital después de recibir el reporte para entrevistarse con el afectado, documentar lo sucedido y comenzar las primeras indagatorias. Las versiones iniciales sitúan el ataque después del baile realizado en San Ignacio. Sin embargo, hasta ahora no se ha precisado públicamente cómo comenzó el enfrentamiento, cuántas personas participaron ni si existía algún conflicto previo entre el joven y sus agresores. Tampoco se ha informado sobre detenciones derivadas del caso o sobre la identidad de quienes habrían participado directamente en la agresión.

La utilización de un arma blanca y de un objeto contundente será parte de los elementos que deberán incorporarse a la investigación para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades. El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades policiales. La declaración del lesionado y los testimonios que puedan obtenerse entre quienes asistieron al baile serán claves para establecer quiénes participaron en el ataque.