Difunden ficha para localizar a Armando Galván desaparecido en Torreón
Vestía camisa de cuadros azul con negro, pantalón y gorra negros, y tenis del mismo color; se trasladaba de Químicas del Rey hacia la ciudad
TORREÓN, COAH.– La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila emitió una ficha para localizar a Armando Galván Briceño, de 48 años, quien fue visto por última vez el pasado 3 de agosto de 2025 en Torreón.
De acuerdo con la información oficial, Galván Briceño fue trasladado desde la localidad de Químicas del Rey hacia Torreón, y desde entonces se desconoce su paradero.
El hombre es de complexión mediana, tez morena y cara redonda. Tiene el cabello corto y entrecano, ojos medianos de color café oscuro, nariz recta, boca mediana y labios delgados. Entre sus señas particulares destacan los dientes laterales quebrados y un ombligo saliente debido a una hernia umbilical.
El día de su desaparición vestía camisa de cuadros azul con negro, pantalón negro, gorra negra y tenis negros.
La Comisión de Búsqueda ha puesto a disposición varios números de contacto para recibir información que pueda contribuir a su localización: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. También se pueden enviar reportes a través de sus redes sociales oficiales: Facebook Comisión de Búsqueda Coahuila, Instagram @comisiondebusqueda y X (antes Twitter) @cbecoahuila.
Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar datos de forma confidencial y anónima, en caso de contar con información sobre el paradero del hombre. Recordaron que la participación de la comunidad es clave en los casos de búsqueda y que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser determinante.
La ficha de búsqueda se mantiene activa y el operativo de localización continúa en coordinación con corporaciones estatales y municipales.