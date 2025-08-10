Difunden ficha para localizar a Armando Galván desaparecido en Torreón

TORREÓN, COAH.– La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila emitió una ficha para localizar a Armando Galván Briceño, de 48 años, quien fue visto por última vez el pasado 3 de agosto de 2025 en Torreón.

De acuerdo con la información oficial, Galván Briceño fue trasladado desde la localidad de Químicas del Rey hacia Torreón, y desde entonces se desconoce su paradero.

El hombre es de complexión mediana, tez morena y cara redonda. Tiene el cabello corto y entrecano, ojos medianos de color café oscuro, nariz recta, boca mediana y labios delgados. Entre sus señas particulares destacan los dientes laterales quebrados y un ombligo saliente debido a una hernia umbilical.