Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Torreón acelera la conclusión de trámites y combate al rezago

José Ignacio Máynez Varela, titular de la dependencia, informó que ante la cantidad de asuntos pendientes se implementaron mecanismos para agilizar los procedimientos y atender tanto expedientes recientes como aquellos que permanecían sin resolver desde meses anteriores.

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DGOTU) en Torreón concluyó aproximadamente 600 trámites entre el 16 de julio y el 16 de agosto, luego de detectar un rezago cercano a los 700 expedientes relacionados con el desarrollo urbano.

“Esto permitió avanzar de manera importante en la atención de expedientes tanto recientes, como aquellos que permanecían pendientes desde meses anteriores”, señaló.

Máynez Varela explicó que la estrategia incluyó ajustes en la operación interna y el reforzamiento de áreas como Administración Urbana e Ingeniería y Control, con el propósito de agilizar la atención de los trámites.

Además de atender los expedientes acumulados, la DGOTU mantiene bajo revisión la situación de diversos fraccionamientos cuyos procesos de entrega permanecen inconclusos desde hace varios años.

El funcionario señaló que la intención es resolver tanto los trámites que ingresan diariamente como los asuntos que permanecieron pendientes durante periodos prolongados, particularmente aquellos relacionados con el desarrollo urbano y la regularización de fraccionamientos.