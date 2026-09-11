Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Torreón acelera la conclusión de trámites y combate al rezago

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    Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Torreón acelera la conclusión de trámites y combate al rezago
    José Ignacio Máynez Varela señaló que se reforzaron las áreas de Administración Urbana e Ingeniería y Control para agilizar los trámites. SANDRA GÓMEZ

La dependencia detectó alrededor de 700 expedientes pendientes y también revisa fraccionamientos cuyos procesos de entrega permanecen inconclusos desde hace años

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (DGOTU) en Torreón concluyó aproximadamente 600 trámites entre el 16 de julio y el 16 de agosto, luego de detectar un rezago cercano a los 700 expedientes relacionados con el desarrollo urbano.

José Ignacio Máynez Varela, titular de la dependencia, informó que ante la cantidad de asuntos pendientes se implementaron mecanismos para agilizar los procedimientos y atender tanto expedientes recientes como aquellos que permanecían sin resolver desde meses anteriores.

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“Esto permitió avanzar de manera importante en la atención de expedientes tanto recientes, como aquellos que permanecían pendientes desde meses anteriores”, señaló.

Máynez Varela explicó que la estrategia incluyó ajustes en la operación interna y el reforzamiento de áreas como Administración Urbana e Ingeniería y Control, con el propósito de agilizar la atención de los trámites.

Además de atender los expedientes acumulados, la DGOTU mantiene bajo revisión la situación de diversos fraccionamientos cuyos procesos de entrega permanecen inconclusos desde hace varios años.

El funcionario señaló que la intención es resolver tanto los trámites que ingresan diariamente como los asuntos que permanecieron pendientes durante periodos prolongados, particularmente aquellos relacionados con el desarrollo urbano y la regularización de fraccionamientos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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