Directora de Enfermería UAdeC Unidad Laguna presenta su segundo informe de actividades

El evento se llevó a cabo en el auditorio del plantel, con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, así como del coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, además de integrantes de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

TORREÓN, COAH.— La directora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna, Irma Andrade Valles, presentó su segundo informe de actividades, en el que destacó avances enfocados al fortalecimiento académico de las y los estudiantes.

Durante su mensaje, el rector reconoció el trabajo de la directora, al señalar que la Facultad mantiene un rumbo sostenido con orden y resultados, lo que se refleja en la sólida preparación académica y el compromiso social de sus estudiantes.

Asimismo, destacó la mejora e inversión en laboratorios, la ampliación de servicios, la formación continua y científica del profesorado, así como el fortalecimiento de los cuerpos académicos, factores que evidencian el avance y consolidación de la institución.

Por su parte, Andrade Valles señaló que en estos dos años de gestión se ha priorizado ofrecer una educación de calidad, actual y pertinente, con el objetivo de que el alumnado logre una preparación integral que facilite su inserción exitosa en el mercado laboral.

En materia de vinculación social, informó que la Facultad, a través del Centro Universitario de Atención Primaria a la Salud (CUAPS), brinda servicios integrales a la comunidad, como detección oportuna de cáncer cérvico uterino, promoción de la autoexploración mamaria, pruebas de glucemia capilar y somatometría, además de canalización a otras unidades de salud.