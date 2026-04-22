Directora de Enfermería UAdeC Unidad Laguna presenta su segundo informe de actividades

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Torreón
/ 22 abril 2026
    Directora de Enfermería UAdeC Unidad Laguna presenta su segundo informe de actividades
    El rector reconoció el orden, continuidad y resultados en la gestión de la Facultad. CORTESÍA

Durante el evento, el rector reconoció el orden, continuidad y resultados en la gestión de la Facultad

TORREÓN, COAH.— La directora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna, Irma Andrade Valles, presentó su segundo informe de actividades, en el que destacó avances enfocados al fortalecimiento académico de las y los estudiantes.

El evento se llevó a cabo en el auditorio del plantel, con la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, así como del coordinador de Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, además de integrantes de la comunidad estudiantil, docente y administrativa.

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Durante su mensaje, el rector reconoció el trabajo de la directora, al señalar que la Facultad mantiene un rumbo sostenido con orden y resultados, lo que se refleja en la sólida preparación académica y el compromiso social de sus estudiantes.

Asimismo, destacó la mejora e inversión en laboratorios, la ampliación de servicios, la formación continua y científica del profesorado, así como el fortalecimiento de los cuerpos académicos, factores que evidencian el avance y consolidación de la institución.

Por su parte, Andrade Valles señaló que en estos dos años de gestión se ha priorizado ofrecer una educación de calidad, actual y pertinente, con el objetivo de que el alumnado logre una preparación integral que facilite su inserción exitosa en el mercado laboral.

En materia de vinculación social, informó que la Facultad, a través del Centro Universitario de Atención Primaria a la Salud (CUAPS), brinda servicios integrales a la comunidad, como detección oportuna de cáncer cérvico uterino, promoción de la autoexploración mamaria, pruebas de glucemia capilar y somatometría, además de canalización a otras unidades de salud.

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De igual manera, dio a conocer la apertura de nuevos diplomados de actualización dirigidos a estudiantes y egresados, entre ellos: Oncología para Enfermería, Enfermería Laboral y Seguridad e Higiene Industrial, Geriatría para Enfermería, así como Administración y Calidad en los Servicios de Enfermería.

Finalmente, destacó el otorgamiento de 10 becas mensuales destinadas a alimentación y transporte para estudiantes, y agradeció el respaldo del rector, así como el compromiso del personal docente, administrativo y manual que contribuye al desarrollo de la Facultad.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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