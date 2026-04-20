Universidad Autónoma de Coahuila posiciona talento joven en la élite científica del País

Se trata de la doctora Mónica Lizeth Chávez González, de la Facultad de Ciencias Químicas Unidad Sureste; la doctora Ayerim Yedid Hernández Almanza, de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad Laguna; el doctor Jesús Adolfo Mejía de Dios, del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA); y el doctor Rafael Gomes Araújo, del Centro de Investigación en Genética y Genómica (CIGEN) Unidad Sureste.

La Universidad Autónoma de Coahuila consolida su proyección en el ámbito de la investigación al lograr la incorporación de cuatro integrantes de su planta académica a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), como parte de la Convocatoria para Jóvenes Académicos 2025.

IMPULSO A NUEVAS GENERACIONES CIENTÍFICAS

En el ámbito de la biotecnología alimentaria, la doctora Chávez González desarrolla investigación en bioprocesos, fermentación y biotransformación microbiana, con énfasis en la obtención de compuestos bioactivos y el aprovechamiento de residuos industriales para la creación de alimentos funcionales con potencial terapéutico.

Por su parte, el doctor Mejía de Dios enfoca su trabajo en la inteligencia computacional y la optimización binivel, líneas que permiten abordar problemas complejos con aplicaciones en diversos sectores científicos y tecnológicos.

En tanto, la doctora Hernández Almanza investiga la producción microbiana de compuestos bioactivos y el diseño de nuevos productos alimentarios, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la ciencia aplicada.

El doctor Gomes Araújo, adscrito al CIGEN, orienta su labor a la biotecnología integrativa, con el propósito de generar productos y soluciones bioactivas dirigidas a la salud humana.

El subdirector de Investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAdeC, David Castro Lugo, destacó que este logro refleja la calidad del cuerpo académico universitario y responde a estrategias institucionales enfocadas en fortalecer la formación científica.

Subrayó que la incorporación equitativa de investigadoras e investigadores evidencia el avance en materia de inclusión y el crecimiento de nuevas generaciones en el ámbito científico, al tiempo que abre la puerta para que más integrantes de la universidad accedan a organismos de alto nivel en el futuro.