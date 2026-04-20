Universidad Autónoma de Coahuila posiciona talento joven en la élite científica del País
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Ingreso a organismo nacional distingue a especialistas y consolida capacidades académicas institucionales
La Universidad Autónoma de Coahuila consolida su proyección en el ámbito de la investigación al lograr la incorporación de cuatro integrantes de su planta académica a la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), como parte de la Convocatoria para Jóvenes Académicos 2025.
Se trata de la doctora Mónica Lizeth Chávez González, de la Facultad de Ciencias Químicas Unidad Sureste; la doctora Ayerim Yedid Hernández Almanza, de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad Laguna; el doctor Jesús Adolfo Mejía de Dios, del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA); y el doctor Rafael Gomes Araújo, del Centro de Investigación en Genética y Genómica (CIGEN) Unidad Sureste.
IMPULSO A NUEVAS GENERACIONES CIENTÍFICAS
En el ámbito de la biotecnología alimentaria, la doctora Chávez González desarrolla investigación en bioprocesos, fermentación y biotransformación microbiana, con énfasis en la obtención de compuestos bioactivos y el aprovechamiento de residuos industriales para la creación de alimentos funcionales con potencial terapéutico.
Por su parte, el doctor Mejía de Dios enfoca su trabajo en la inteligencia computacional y la optimización binivel, líneas que permiten abordar problemas complejos con aplicaciones en diversos sectores científicos y tecnológicos.
En tanto, la doctora Hernández Almanza investiga la producción microbiana de compuestos bioactivos y el diseño de nuevos productos alimentarios, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras en el campo de la ciencia aplicada.
El doctor Gomes Araújo, adscrito al CIGEN, orienta su labor a la biotecnología integrativa, con el propósito de generar productos y soluciones bioactivas dirigidas a la salud humana.
El subdirector de Investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAdeC, David Castro Lugo, destacó que este logro refleja la calidad del cuerpo académico universitario y responde a estrategias institucionales enfocadas en fortalecer la formación científica.
Subrayó que la incorporación equitativa de investigadoras e investigadores evidencia el avance en materia de inclusión y el crecimiento de nuevas generaciones en el ámbito científico, al tiempo que abre la puerta para que más integrantes de la universidad accedan a organismos de alto nivel en el futuro.