Disminuye el robo en La Laguna tras reforzar judicialización y operativos coordinados: FGE

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 19 febrero 2026
    Disminuye el robo en La Laguna tras reforzar judicialización y operativos coordinados: FGE
    Carlos Rangel Gámez informó que la reducción del robo en la región Laguna es resultado de operativos conjuntos y una mayor judicialización de los casos. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGE

Autoridades estatales y representantes del sector empresarial analizaron avances en seguridad durante reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Laguna

TORREÓN, COAH.- Impulsada por nuevas estrategias de judicialización, operativos conjuntos y detenciones relevantes, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y autoridades locales confirmaron en febrero de 2026 una reducción sostenida en el delito de robo en todas sus modalidades.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Delegación Laguna I, informó que esta disminución ha sido especialmente visible en colonias donde anteriormente se reportaba una alta incidencia, lo que refleja el impacto positivo de las acciones coordinadas en materia de seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila honra al Ejército Mexicano en su aniversario con sesión solemne en el Congreso

Comentó que esto ha sido posible gracias a la coordinación con la Policía Municipal, el Mando Especial de La Laguna, el 33 Batallón de Policía Militar y la Guardia Nacional, ya que cada corporación, desde su ámbito de competencia, ha contribuido a la obtención de estos resultados.

El intercambio de información, la realización de operativos focalizados y la vigilancia estratégica han permitido una respuesta más ágil y efectiva frente a las denuncias ciudadanas.

Explicó que, a inicios del año pasado, los diagnósticos realizados revelaban un incremento alarmante del 130 por ciento en los delitos de robo en general, incluidos aquellos de alto impacto, situación ante la cual el fiscal general, Federico Fernández Montañez, instruyó al personal para reforzar las acciones de investigación y judicialización, especialmente contra personas reincidentes.

La nueva estrategia consistió en llevar más casos ante los tribunales, lo que permitió obtener sentencias condenatorias y limitar los beneficios legales para quienes reincidían en el delito.

Además, se implementaron medidas para agilizar los procesos judiciales, asegurando que el castigo fuera proporcional y disuasivo para quienes violaban la ley de manera reiterada.

El tema de la reducción del delito de robo en La Laguna fue abordado en la reunión que el funcionario sostuvo con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Laguna. En ese encuentro, se reconoció el esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad civil para fortalecer la vigilancia y proteger las actividades productivas, garantizando mayor tranquilidad para los sectores económicos de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud dio a conocer que brigadas saldrán a las calles a vacunar contra el dengue y el sarampión; las rutas serán dadas a conocer a través de las redes sociales.

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila
El Cefereso Número 18, en Ramos Arizpe, enfrenta 29 carpetas de investigación abiertas por la CNDH por presuntas afectaciones a derechos de internos.

Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe
Octavio Pimentel afirmó que en la Universidad Autónoma de Coahuila no hay personas que cobran sin trabajar.

‘No hay aviadores en la Universidad Autónoma de Coahuila’: rector
Salud estatal reforzó la estrategia con 80 mil dosis disponibles y la incorporación de 100 enfermeras y enfermeros a brigadas móviles.

Aumentan a 46 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; despliegan 80 mil vacunas
Señalaron que estas tendencias son influenciadas por el uso excesivo de la tecnología y las redes sociales.

Iglesias evangélicas en Coahuila llaman a fortalecer valores ante fenómeno ‘Therian’
El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció un paquete de más de 150 obras para 2026 en distintos sectores de Monclova.

Proyectan más de 150 obras en Monclova durante 2026 con respaldo estatal
Las cuadrillas aumentaron de siete a 17 para atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Refuerzan mantenimiento vial en distintos sectores de Saltillo

Ley AMLO

Ley AMLO