Disminuye el robo en La Laguna tras reforzar judicialización y operativos coordinados: FGE

TORREÓN, COAH.- Impulsada por nuevas estrategias de judicialización, operativos conjuntos y detenciones relevantes, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y autoridades locales confirmaron en febrero de 2026 una reducción sostenida en el delito de robo en todas sus modalidades.

Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía en la Delegación Laguna I, informó que esta disminución ha sido especialmente visible en colonias donde anteriormente se reportaba una alta incidencia, lo que refleja el impacto positivo de las acciones coordinadas en materia de seguridad pública.

Comentó que esto ha sido posible gracias a la coordinación con la Policía Municipal, el Mando Especial de La Laguna, el 33 Batallón de Policía Militar y la Guardia Nacional, ya que cada corporación, desde su ámbito de competencia, ha contribuido a la obtención de estos resultados.

El intercambio de información, la realización de operativos focalizados y la vigilancia estratégica han permitido una respuesta más ágil y efectiva frente a las denuncias ciudadanas.

Explicó que, a inicios del año pasado, los diagnósticos realizados revelaban un incremento alarmante del 130 por ciento en los delitos de robo en general, incluidos aquellos de alto impacto, situación ante la cual el fiscal general, Federico Fernández Montañez, instruyó al personal para reforzar las acciones de investigación y judicialización, especialmente contra personas reincidentes.

La nueva estrategia consistió en llevar más casos ante los tribunales, lo que permitió obtener sentencias condenatorias y limitar los beneficios legales para quienes reincidían en el delito.

Además, se implementaron medidas para agilizar los procesos judiciales, asegurando que el castigo fuera proporcional y disuasivo para quienes violaban la ley de manera reiterada.

El tema de la reducción del delito de robo en La Laguna fue abordado en la reunión que el funcionario sostuvo con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Laguna. En ese encuentro, se reconoció el esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad civil para fortalecer la vigilancia y proteger las actividades productivas, garantizando mayor tranquilidad para los sectores económicos de la región.