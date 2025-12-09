Divorcios, pensiones, guarda y custodia; principales retos en los Juzgados Familiares de Torreón

Torreón
/ 9 diciembre 2025
    Divorcios, pensiones, guarda y custodia; principales retos en los Juzgados Familiares de Torreón
    El divorcio sin causales incrementó el volumen de asuntos derivados en juzgados familiares, dijo Yeska Garza. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La magistrada Yesca Garza advierte que siete de cada diez procesos inician por disolución matrimonial y derivan en disputas por custodia, convivencia y bienes

TORREÓN, COAH.- La mayoría de las controversias que atienden los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia en Torreón están relacionadas con divorcios y pensiones alimenticias, procesos que suelen derivar en disputas sobre guarda y custodia, régimen de convivencias y patria potestad, informó Yesca Garza Ramírez, magistrada de la Sala Regional en esta ciudad.

Explicó que en la región Lagunera existe una alta actividad procesal en materia familiar, donde un solo procedimiento de divorcio puede desencadenar múltiples conflictos adicionales, desde la convivencia con los hijos hasta la distribución de bienes y responsabilidades parentales. Esta complejidad, dijo, refleja los cambios sociales y la diversificación de las estructuras familiares actuales.

Garza Ramírez detalló que aproximadamente el 70 por ciento de los procesos en los cinco juzgados familiares inician por la disolución del vínculo matrimonial. No obstante, muchos casos se prolongan debido a litigios sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros patrimonios.

La magistrada recordó que, tras la reforma de 2015 a la Ley de la Familia, el divorcio se considera un acto unilateral, por lo que basta la voluntad de uno de los cónyuges para disolver el matrimonio.

Si bien esta modificación agilizó los procedimientos, también generó nuevos desafíos, especialmente en la garantía de derechos y en la necesidad de escuchar a ambas partes.

Subrayó que este esquema no implica desprotección para los integrantes de la familia, pues los juzgadores deben actuar conforme al interés superior de la niñez, procurando que los menores mantengan vínculos afectivos sanos y estables con ambos padres.

“Las resoluciones deben priorizar el bienestar emocional de los hijos y fomentar la corresponsabilidad parental”, afirmó.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

