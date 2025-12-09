Divorcios, pensiones, guarda y custodia; principales retos en los Juzgados Familiares de Torreón

TORREÓN, COAH.- La mayoría de las controversias que atienden los Juzgados Familiares del Tribunal Superior de Justicia en Torreón están relacionadas con divorcios y pensiones alimenticias, procesos que suelen derivar en disputas sobre guarda y custodia, régimen de convivencias y patria potestad, informó Yesca Garza Ramírez, magistrada de la Sala Regional en esta ciudad.

Explicó que en la región Lagunera existe una alta actividad procesal en materia familiar, donde un solo procedimiento de divorcio puede desencadenar múltiples conflictos adicionales, desde la convivencia con los hijos hasta la distribución de bienes y responsabilidades parentales. Esta complejidad, dijo, refleja los cambios sociales y la diversificación de las estructuras familiares actuales.

Garza Ramírez detalló que aproximadamente el 70 por ciento de los procesos en los cinco juzgados familiares inician por la disolución del vínculo matrimonial. No obstante, muchos casos se prolongan debido a litigios sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros patrimonios.

La magistrada recordó que, tras la reforma de 2015 a la Ley de la Familia, el divorcio se considera un acto unilateral, por lo que basta la voluntad de uno de los cónyuges para disolver el matrimonio.

Si bien esta modificación agilizó los procedimientos, también generó nuevos desafíos, especialmente en la garantía de derechos y en la necesidad de escuchar a ambas partes.

Subrayó que este esquema no implica desprotección para los integrantes de la familia, pues los juzgadores deben actuar conforme al interés superior de la niñez, procurando que los menores mantengan vínculos afectivos sanos y estables con ambos padres.

“Las resoluciones deben priorizar el bienestar emocional de los hijos y fomentar la corresponsabilidad parental”, afirmó.