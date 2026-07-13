Ediles de Torreón respaldan la reforma electoral aprobada por Congreso de Coahuila en junio

La propuesta incluye una reducción en la integración de los cabildos, al pasar de 17 a 15 regidurías y establecer una sola sindicatura en los ayuntamientos.

Integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Ayuntamiento de Torreón expresaron este lunes una postura favorable a la reforma electoral aprobada por el Congreso de Coahuila el 30 de junio de 2026.

El dictamen también aborda la no reelección, la prohibición del nepotismo, la paridad de género y los límites presupuestales aplicables a los consejeros electorales.

La presidenta de la comisión, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, explicó que la modificación busca armonizar la Constitución de Coahuila con las disposiciones de la Constitución federal en materia electoral.

Tras la postura emitida por los integrantes de la comisión, el dictamen será turnado a la próxima sesión de Cabildo, donde el Ayuntamiento de Torreón deberá definir formalmente su posición.

La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por legisladores de los grupos parlamentarios Alianza Coahuila, integrado por el PRI, PAN y PRD, así como por la fracción Evaristo Pérez Arreola, de Unidad Democrática de Coahuila.

La Comisión de Gobernación y Reglamentación está integrada también por los regidores Gabriel Francisco Pedro, Luis Jorge Cuerda Serna, Raúl Alejandro Garza del Valle y Sergio Lara Galván.