Cabildo cierra filas con Riquelme y fortalece conducción política de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad otorgar facultades al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para suscribir convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos que, por su carácter inmediato, sean necesarios para garantizar la continuidad de la administración pública municipal. Durante la sesión ordinaria, todas las fuerzas representadas en el cuerpo edilicio coincidieron en la necesidad de dotar al presidente municipal de herramientas que permitan tomar decisiones oportunas, mantener la continuidad de los programas públicos y responder con mayor rapidez a las necesidades de la ciudad.

Los regidores autorizaron también al alcalde para conceder subsidios, apoyos administrativos y estímulos fiscales, dentro de los términos establecidos por el Código Municipal del Estado de Coahuila, con el propósito de fortalecer la política social y respaldar a los sectores productivos de Torreón. La aprobación unánime fue presentada como una responsabilidad política, en una etapa en la que la administración busca consolidar proyectos, ordenar las finanzas y mantener estabilidad en la prestación de los servicios públicos. Como parte de los asuntos financieros, el Cabildo aprobó los estados correspondientes a abril y mayo del ejercicio fiscal 2026, luego de su análisis y discusión por parte de los integrantes del Ayuntamiento. De igual forma, se avaló la primera adecuación al Presupuesto de Egresos, al Tabulador Salarial y a la plantilla de plazas de 2026, con el objetivo de actualizar la distribución de los recursos conforme al comportamiento de los ingresos municipales.

La síndica Natalia Fernández sostuvo que las modificaciones no responden a una contingencia ni a un desequilibrio financiero, sino a la necesidad de incorporar mayores participaciones e ingresos propios derivados de una recaudación eficiente y del manejo disciplinado de las finanzas públicas. Afirmó que el presupuesto de Torreón fue diseñado bajo criterios responsables y conservadores, por lo que los recursos adicionales deben redistribuirse con transparencia, sentido social y atención a las prioridades de la población. “Los recursos siempre se han manejado con transparencia y con sentido de justicia social. El de Torreón es un presupuesto responsable y debe ejercerse de manera responsable”, expresó. Por su parte, el primer regidor Luis Cuerda defendió los resultados financieros del municipio y señaló que la estabilidad económica de Torreón no es producto de la casualidad, sino de una administración ordenada, una recaudación sólida y del crecimiento económico que mantiene Coahuila. Indicó que la entidad se mantiene por encima de la media nacional en materia de crecimiento, pese a la reducción de alrededor de 68 millones de pesos en aportaciones federales destinadas al municipio. El edil sostuvo que los buenos números de Torreón contrastan con el bajo crecimiento económico del país, situación que atribuyó a decisiones equivocadas del Gobierno Federal, a los problemas de inseguridad y a la falta de atención puntual a diversos asuntos nacionales. Durante la sesión, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, presentó además el informe de actividades correspondiente a abril, mayo y junio de 2026, en el que dio cuenta de las acciones administrativas, jurídicas y de gobernabilidad desarrolladas por la dependencia. Asimismo, el Cabildo aprobó solicitudes de establecimientos mercantiles relacionadas con cambios de domicilio, denominación y giro dentro del Certificado Municipal de Alcoholes. El regidor Sergio Lara señaló que estas autorizaciones forman parte de una política municipal orientada a facilitar la actividad económica, proteger las fuentes de empleo y generar condiciones para una mayor derrama y recaudación.

Destacó que los negocios formalmente establecidos contribuyen al desarrollo de Torreón mediante la creación de empleos, la inversión y el pago de impuestos, por lo que deben encontrar en el Gobierno Municipal certeza jurídica y disposición para atender sus trámites. Con los acuerdos aprobados, el Cabildo refrendó su respaldo a la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís y envió un mensaje de unidad política, estabilidad financiera y coordinación para enfrentar los retos de Torreón.