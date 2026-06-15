‘El cariño de la gente abraza nuestra alma’: Selina Bremer tras la partida del alcalde de Torreón

A través de redes sociales, Selina Bremer hizo un alto para reconocer el apoyo recibido tras el fallecimiento de su esposo, enfatizando la importancia de las oraciones y el consuelo brindado por familiares, amigos y ciudadanos.

TORREÓN, COAH.- A una semana del deceso del alcalde de Torreón , Román Alberto Cepeda González, su esposa, Selina Bremer de Cepeda, agradeció públicamente la solidaridad de la sociedad lagunera. En un mensaje cargado de fe y fortaleza, la presidenta honoraria del DIF Torreón compartió su sentir ante el vacío que deja el edil.

¨Quiero expresarles a todas las personas que nos han manifestado a mis hijos y a mí sus muestras de cariño, lindos mensajes, compañía y oraciones, nuestro más sincero agradecimiento¨, fue parte del mensaje publicado.

Para la familia Cepeda Bremer, el respaldo recibido trasciende lo institucional y se convierte en un apoyo espiritual. ¨Gracias porque el sentirlos cerca abraza nuestra alma, conforta nuestro corazón y nos permite suavizar el dolor que sentimos¨, puntualizó.

Selina Bremer dedicó palabras de amor a quien fuera su compañero de vida: ¨Mi gran amor, mi compañero de vida, mi mejor amigo, ahora se encuentra en un mejor lugar. Nos ilumina, nos guía y nos abraza desde el cielo¨. La publicación se convirtió en un espacio de unidad donde los torreonenses refrendaron su respeto y pesar ante la pérdida.