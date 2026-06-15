‘El cariño de la gente abraza nuestra alma’: Selina Bremer tras la partida del alcalde de Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La publicación realizada se convirtió en un espacio de acompañamiento colectivo, donde ciudadanos, amigos y allegados refrendaron sus muestras de respeto y solidaridad
TORREÓN, COAH.- A una semana del deceso del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, su esposa, Selina Bremer de Cepeda, agradeció públicamente la solidaridad de la sociedad lagunera. En un mensaje cargado de fe y fortaleza, la presidenta honoraria del DIF Torreón compartió su sentir ante el vacío que deja el edil.
A través de redes sociales, Selina Bremer hizo un alto para reconocer el apoyo recibido tras el fallecimiento de su esposo, enfatizando la importancia de las oraciones y el consuelo brindado por familiares, amigos y ciudadanos.
¨Quiero expresarles a todas las personas que nos han manifestado a mis hijos y a mí sus muestras de cariño, lindos mensajes, compañía y oraciones, nuestro más sincero agradecimiento¨, fue parte del mensaje publicado.
Para la familia Cepeda Bremer, el respaldo recibido trasciende lo institucional y se convierte en un apoyo espiritual. ¨Gracias porque el sentirlos cerca abraza nuestra alma, conforta nuestro corazón y nos permite suavizar el dolor que sentimos¨, puntualizó.
Selina Bremer dedicó palabras de amor a quien fuera su compañero de vida: ¨Mi gran amor, mi compañero de vida, mi mejor amigo, ahora se encuentra en un mejor lugar. Nos ilumina, nos guía y nos abraza desde el cielo¨. La publicación se convirtió en un espacio de unidad donde los torreonenses refrendaron su respeto y pesar ante la pérdida.