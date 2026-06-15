‘El cariño de la gente abraza nuestra alma’: Selina Bremer tras la partida del alcalde de Torreón

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Torreón
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    ‘El cariño de la gente abraza nuestra alma’: Selina Bremer tras la partida del alcalde de Torreón
    A través de redes sociales, la presidenta honoraria del DIF Torreón expresó que el respaldo recibido por parte de familiares, amigos y ciudadanos ha sido fundamental para afrontar el proceso de duelo que vive junto a sus hijos. REDES SOCIALES

La publicación realizada se convirtió en un espacio de acompañamiento colectivo, donde ciudadanos, amigos y allegados refrendaron sus muestras de respeto y solidaridad

TORREÓN, COAH.- A una semana del deceso del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, su esposa, Selina Bremer de Cepeda, agradeció públicamente la solidaridad de la sociedad lagunera. En un mensaje cargado de fe y fortaleza, la presidenta honoraria del DIF Torreón compartió su sentir ante el vacío que deja el edil.

A través de redes sociales, Selina Bremer hizo un alto para reconocer el apoyo recibido tras el fallecimiento de su esposo, enfatizando la importancia de las oraciones y el consuelo brindado por familiares, amigos y ciudadanos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/tormentas-en-piedras-negras-dejan-69-pulgadas-de-lluvia-en-tres-horas-se-activa-el-plan-dn-iii-e-HJ21396122

¨Quiero expresarles a todas las personas que nos han manifestado a mis hijos y a mí sus muestras de cariño, lindos mensajes, compañía y oraciones, nuestro más sincero agradecimiento¨, fue parte del mensaje publicado.

Para la familia Cepeda Bremer, el respaldo recibido trasciende lo institucional y se convierte en un apoyo espiritual. ¨Gracias porque el sentirlos cerca abraza nuestra alma, conforta nuestro corazón y nos permite suavizar el dolor que sentimos¨, puntualizó.

Selina Bremer dedicó palabras de amor a quien fuera su compañero de vida: ¨Mi gran amor, mi compañero de vida, mi mejor amigo, ahora se encuentra en un mejor lugar. Nos ilumina, nos guía y nos abraza desde el cielo¨. La publicación se convirtió en un espacio de unidad donde los torreonenses refrendaron su respeto y pesar ante la pérdida.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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