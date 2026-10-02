El Municipio de Torreón intensifica apoyo social y operativo tras intensas lluvias
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Ante la contingencia climática, dependencias locales coordinan labores de asistencia a familias vulnerables, rescate vial y entrega de suministros de protección
TORREÓN, COAH.- Derivado de las recientes precipitaciones, la administración municipal implementa un operativo integral en campo para mitigar afectaciones en zonas vulnerables. Las acciones priorizan la ayuda directa a la ciudadanía, abarcando desde el auxilio vehicular hasta la distribución de materiales de impermeabilización temporal para los hogares.
La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón reporta que la línea 073, activa de 08:00 a 20:00 horas, ha atendido 83 folios relacionados con árboles caídos, postes en riesgo, encharcamientos severos y obstrucciones en el drenaje.
Entre los sectores con mayor acumulación pluvial destacan las colonias Santiago Ramírez, Las Torres, Centro, Nueva Laguna Norte y El Tajito.
Como parte de la estrategia de asistencia, la Secretaría de Desarrollo Social distribuye hules protectores para contrarrestar filtraciones en viviendas, trabajando de la mano con Protección Civil y Servicios Públicos. En paralelo, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial registra 92 intervenciones para la reparación de semáforos y seguridad vial.
Las corporaciones de Tránsito, Seguridad Pública y Protección Civil mantienen dispositivos de apoyo a peatones y automovilistas varados. Asimismo, continúa disponible de forma permanente el refugio temporal municipal, accesible mediante el teléfono 871 712 00 66. Para reportes de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 871 729 00 99 o vía WhatsApp al 871 973 79 75.