El Municipio de Torreón intensifica apoyo social y operativo tras intensas lluvias

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    El Municipio de Torreón intensifica apoyo social y operativo tras intensas lluvias
    Más de 83 reportes de emergencia por las lluvias ha recibido la Dirección de Atención Ciudadana de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Ante la contingencia climática, dependencias locales coordinan labores de asistencia a familias vulnerables, rescate vial y entrega de suministros de protección

TORREÓN, COAH.- Derivado de las recientes precipitaciones, la administración municipal implementa un operativo integral en campo para mitigar afectaciones en zonas vulnerables. Las acciones priorizan la ayuda directa a la ciudadanía, abarcando desde el auxilio vehicular hasta la distribución de materiales de impermeabilización temporal para los hogares.

La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón reporta que la línea 073, activa de 08:00 a 20:00 horas, ha atendido 83 folios relacionados con árboles caídos, postes en riesgo, encharcamientos severos y obstrucciones en el drenaje.

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Entre los sectores con mayor acumulación pluvial destacan las colonias Santiago Ramírez, Las Torres, Centro, Nueva Laguna Norte y El Tajito.

Como parte de la estrategia de asistencia, la Secretaría de Desarrollo Social distribuye hules protectores para contrarrestar filtraciones en viviendas, trabajando de la mano con Protección Civil y Servicios Públicos. En paralelo, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial registra 92 intervenciones para la reparación de semáforos y seguridad vial.

$!Personal del Municipio ayuda a conductores varados en medio del agua.
Personal del Municipio ayuda a conductores varados en medio del agua. SANDRA GÓMEZ

Las corporaciones de Tránsito, Seguridad Pública y Protección Civil mantienen dispositivos de apoyo a peatones y automovilistas varados. Asimismo, continúa disponible de forma permanente el refugio temporal municipal, accesible mediante el teléfono 871 712 00 66. Para reportes de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 871 729 00 99 o vía WhatsApp al 871 973 79 75.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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