Torreón: Cadetes de la Academia de Policía realizan donación de sangre para apoyar a víctimas de agresión escolar

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    Torreón: Cadetes de la Academia de Policía realizan donación de sangre para apoyar a víctimas de agresión escolar
    Un grupo de cadetes de la Academia de Policía de Torreón espera su turno para donar sangre para los heridos del ataque en la Secundaria 13 de La Unión. SANDRA GÓMEZ

Aspirantes acudieron voluntariamente a respaldar a los hospitalizados, entre ellos un alumno de 13 años y dos docentes

Como muestra de solidaridad hacia los afectados por el ataque en la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, un grupo de cadetes de la Academia de Policía de Torreón acudió este viernes a donar sangre en beneficio de quienes continúan internados.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) señaló que la iniciativa de los futuros oficiales refleja un sentido humano y de responsabilidad ante una tragedia que ha sacudido a la Comarca Lagunera.

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La dependencia indicó que la formación de un policía no se limita al entrenamiento físico o táctico, sino que se fundamenta en la solidaridad, la empatía y la disposición de auxiliar a la población durante las emergencias.

Entre los pacientes hospitalizados figuran el alumno Alexis, de 13 años, quien recibe atención médica en el Sanatorio Español debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

En el mismo centro médico se encuentran internados los docentes Ricardo Quintana Ruiz, de 54 años, y Gerardo, de 49 años, además de una mujer cuya identidad y estado de salud aún no han sido detallados por las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/federacion-mantiene-atencion-a-heridos-por-ataque-en-secundaria-de-torreon-GO23875407

El ataque provocó el fallecimiento de la subdirectora Nery, de 56 años, además de dejar a múltiples personas con lesiones de diversa consideración. Las exequias de la profesora se realizarán este viernes en las capillas Gayosso del periférico Raúl López Sánchez.

Mientras las autoridades ministeriales profundizan en las indagatorias, la DSPM destacó la disposición de los cadetes para apoyar a los heridos y sus familias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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