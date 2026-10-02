Torreón: Cadetes de la Academia de Policía realizan donación de sangre para apoyar a víctimas de agresión escolar

Como muestra de solidaridad hacia los afectados por el ataque en la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, un grupo de cadetes de la Academia de Policía de Torreón acudió este viernes a donar sangre en beneficio de quienes continúan internados. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) señaló que la iniciativa de los futuros oficiales refleja un sentido humano y de responsabilidad ante una tragedia que ha sacudido a la Comarca Lagunera.

La dependencia indicó que la formación de un policía no se limita al entrenamiento físico o táctico, sino que se fundamenta en la solidaridad, la empatía y la disposición de auxiliar a la población durante las emergencias. Entre los pacientes hospitalizados figuran el alumno Alexis, de 13 años, quien recibe atención médica en el Sanatorio Español debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque. En el mismo centro médico se encuentran internados los docentes Ricardo Quintana Ruiz, de 54 años, y Gerardo, de 49 años, además de una mujer cuya identidad y estado de salud aún no han sido detallados por las autoridades.

El ataque provocó el fallecimiento de la subdirectora Nery, de 56 años, además de dejar a múltiples personas con lesiones de diversa consideración. Las exequias de la profesora se realizarán este viernes en las capillas Gayosso del periférico Raúl López Sánchez. Mientras las autoridades ministeriales profundizan en las indagatorias, la DSPM destacó la disposición de los cadetes para apoyar a los heridos y sus familias.