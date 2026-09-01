Empresa contratista reanudará las obras en Paseo de la Rosita tras pacto con Simas Torreón

Frente a los reclamos de los habitantes de la colonia Campestre, el edil precisó que entre lunes y martes concluye el proceso legal que frenaba las labores, lo que dará paso a una pronta rehabilitación de la vía.

TORREÓN, COAH.- La compañía a cargo de la obra en el bulevar Paseo de la Rosita volverá a los trabajos para reparar la carpeta asfáltica, luego de pactar con Simas Torreón los esquemas de ejecución y los estándares técnicos requeridos, dio a conocer el munícipe Miguel Ángel Riquelme Solís.

Riquelme Solís detalló que en un principio contempló que la administración municipal interviniera la zona de forma directa; no obstante, el marco legal impidió el uso de presupuesto del Ayuntamiento al tratarse de un proyecto proyectado y asignado previamente por Simas.

“Yo ya incluso había dado la instrucción de que por parte del Municipio se hiciera la obra, ya me hicieron ver que jurídicamente no procedía porque estaba licitada desde el sistema”.

Por ello, se pactó que la misma compañía adjudicada subsane los desperfectos. El alcalde destacó que, tras realizar ensayos técnicos, el contratista aceptó apegarse a las exigencias de Simas, las cuales contemplan elevar el nivel de compactación y colocar insumos de mejor desempeño.

La meta principal es asegurar que los arreglos cuenten con la durabilidad adecuada para prevenir nuevos deterioros en la superficie tras la reapertura.

En cuanto a las versiones que atribuyen el retraso a deudas con la firma, Riquelme Solís admitió que el organismo operador arrastra compromisos financieros con varios prestadores de servicio y expuso que, en el marco del relevo gubernamental, la constructora solicitó certidumbre sobre sus pagos.

No obstante, aclaró que la nueva gestión condicionó cualquier avance a la entrega de garantías sobre la calidad del proyecto, factor que mantuvo estancada la negociación hasta el logro de este consenso.

A la par de la intervención vial, el edil informó que se prepara una interconexión de red para optimizar el flujo de agua en la colonia Campestre, sector que hoy en día depende del abasto brindado por Torreón Jardín.

Puntualizó que se busca enlazar a la zona con una fuente alternativa de extracción para asegurar su autonomía hídrica, y anticipó una reunión con residentes del Campestre para exponerles tanto el plan hidráulico como el esquema de rehabilitación vial.