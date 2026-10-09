En dos meses, Simas Torreón recuperó 12 pozos con inversión de 30 mdp (video)

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón ha destinado aproximadamente 30 millones de pesos a la rehabilitación de 12 pozos de agua potable que presentaban graves deficiencias operativas, como parte de las primeras acciones de la actual administración para recuperar la capacidad de abastecimiento en distintos sectores de la ciudad. Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del organismo, informó que las intervenciones permitieron restablecer el funcionamiento de fuentes de suministro que requerían reparaciones mayores, mediante trabajos estructurales y la sustitución o rehabilitación de motores, bombas y componentes electromecánicos.

El funcionario explicó que las condiciones en las que se recibió parte de la infraestructura hidráulica obligaron a concentrar los esfuerzos iniciales en reparaciones correctivas, dejando para una segunda etapa los programas ordinarios de mantenimiento preventivo. LICITACIÓN Y NUEVAS INVERSIONES Actualmente, Simas cuenta con alrededor de 92 pozos en operación, por lo que ya inició el procedimiento de licitación para establecer un nuevo esquema de mantenimiento que permita reducir fallas y evitar interrupciones en el suministro. Para estas acciones se proyecta una inversión adicional de entre 30 y 40 millones de pesos, aunque la cantidad podría modificarse conforme avancen las revisiones técnicas, especialmente en aquellas fuentes que registran una disminución en su producción.

Herrera Arroyo señaló que la recuperación de pozos no es el único frente de atención, debido a que también se trabaja en la rehabilitación de colectores sanitarios y redes de drenaje que acumulan años de deterioro. Uno de los casos es el colector ubicado en el sector de Praxedis Guerrero, en la colonia Jacarandas, donde se determinó reemplazar la tubería dañada para evitar reparaciones provisionales. A estas intervenciones se suman las obras que desarrolla la Dirección de Obras Públicas en sectores como La Merced y Manhattan, identificados entre los puntos con afectaciones importantes por el colapso de infraestructura sanitaria. El gerente advirtió que otro factor que complica la operación del drenaje es la presencia de desechos de gran tamaño. Durante las maniobras de desazolve, las cuadrillas han retirado desde neumáticos hasta sillones que bloqueaban el paso de las aguas residuales. MÁS INVERSIONES EN CAMINO En cuanto a los proyectos de ampliación y modernización, Herrera Arroyo adelantó que durante octubre comenzarán a concretarse nuevas inversiones en bombas, motores para cárcamos y equipamiento hidráulico, mediante un esquema de participación conjunta entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Coahuila.

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Dentro de esta estrategia también se contempla iniciar exploraciones para la perforación de nuevos pozos, con estudios que permitan determinar la viabilidad de las fuentes y avanzar en el fortalecimiento del suministro antes de la próxima temporada de altas temperaturas. De manera paralela, Simas analiza la incorporación de vehículos y maquinaria de mayor capacidad para mejorar la atención de emergencias y las labores operativas. Este proyecto representa una inversión estimada en 60 millones de pesos. Aunque todavía está pendiente la definición de las unidades que serán adquiridas, el funcionario anticipó que la próxima semana se darán a conocer mayores detalles sobre el equipamiento y el avance de las acciones emprendidas. Herrera Arroyo sostuvo que durante el presente mes se espera presentar nuevos resultados tanto en la recuperación de infraestructura como en la modernización del organismo, luego de que los primeros dos meses de la administración se concentraran en atender las fallas más urgentes de los sistemas de agua potable y drenaje.

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