En La Laguna, empresarios respaldan trayectoria de Miguel Riquelme para encabezar gobierno municipal

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Torreón
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    En La Laguna, empresarios respaldan trayectoria de Miguel Riquelme para encabezar gobierno municipal
    La presidenta de Coparmex Laguna consideró que la continuidad de los proyectos estratégicos será clave para mantener la confianza de los sectores productivos. SANDRA GÓMEZ

Coparmex Laguna llamó a garantizar la continuidad de los proyectos de seguridad y desarrollo durante la transición en Torreón

TORREÓN, COAH.- Ante la posibilidad de que Miguel Ángel Riquelme Solís encabece la Alcaldía de Torreón, la presidenta de Coparmex Laguna, María del Carmen Reyes, expresó su respaldo. Destacó que su experiencia y los resultados obtenidos en la administración pública son factores clave para mantener el rumbo de la ciudad.

”Los resultados respaldan su gestión; es un perfil con experiencia probada y con una histórica cercanía con el sector empresarial. Siempre ha existido apertura para construir soluciones conjuntas en favor de la región”, destacó la dirigente durante un encuentro con medios.

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Reyes subrayó la importancia de que la transición gubernamental no interrumpa las obras ni los programas de seguridad y desarrollo que actualmente se encuentran en marcha.

”Más allá de los ajustes administrativos, lo fundamental es la continuidad; necesitamos mantener la confianza de los sectores productivos y la estabilidad que Torreón exige para seguir avanzando”, finalizó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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