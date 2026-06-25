En La Laguna, empresarios respaldan trayectoria de Miguel Riquelme para encabezar gobierno municipal
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Coparmex Laguna llamó a garantizar la continuidad de los proyectos de seguridad y desarrollo durante la transición en Torreón
TORREÓN, COAH.- Ante la posibilidad de que Miguel Ángel Riquelme Solís encabece la Alcaldía de Torreón, la presidenta de Coparmex Laguna, María del Carmen Reyes, expresó su respaldo. Destacó que su experiencia y los resultados obtenidos en la administración pública son factores clave para mantener el rumbo de la ciudad.
”Los resultados respaldan su gestión; es un perfil con experiencia probada y con una histórica cercanía con el sector empresarial. Siempre ha existido apertura para construir soluciones conjuntas en favor de la región”, destacó la dirigente durante un encuentro con medios.
Reyes subrayó la importancia de que la transición gubernamental no interrumpa las obras ni los programas de seguridad y desarrollo que actualmente se encuentran en marcha.
”Más allá de los ajustes administrativos, lo fundamental es la continuidad; necesitamos mantener la confianza de los sectores productivos y la estabilidad que Torreón exige para seguir avanzando”, finalizó.