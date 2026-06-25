Fiscalía de Coahuila fortalece coordinación con Durango y Nuevo León en materia de seguridad: Fernández Montañez

Durante un encuentro con medios, tras actividades en Monclova y su paso por Torreón, el fiscal explicó que se mantienen mesas de trabajo con autoridades de seguridad de ambas entidades, en las que participan fiscales, secretarios y mandos operativos para fortalecer la cooperación institucional.

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez , informó sobre los acuerdos de coordinación interestatal en materia de seguridad alcanzados durante recientes reuniones con autoridades de Durango y Nuevo León, como parte de una estrategia de vigilancia compartida en zonas limítrofes.

“Es la única en el estado en donde van los fiscales de los dos estados para ver acuerdos, un sistema de vigilancia compartida”, señaló al referirse a la reunión Coahuila-Durango.

El funcionario destacó que estos esquemas han permitido la detención de personas involucradas en delitos cometidos en ambos lados de la frontera interestatal. Como ejemplo, mencionó detenciones en Gómez Palacio relacionadas con robos perpetrados en Coahuila, así como la colaboración para cumplimentar órdenes de aprehensión en casos de fraude.

“Es de ida y vuelta esta cooperación”, afirmó, al subrayar que el intercambio de información y las acciones operativas entre corporaciones se mantienen de forma constante.

COORDINACIÓN CON NUEVO LEÓN

En el caso de Nuevo León, Fernández Montañez adelantó que se trabaja en la integración de sistemas de radiocomunicación para mejorar la coordinación en la región norte de Coahuila. Añadió que ya existen avances en la homologación de canales de comunicación entre corporaciones de ambas entidades.

El fiscal señaló que la estrategia estatal se sustenta en tres ejes: coordinación entre autoridades, vigilancia en las fronteras interestatales y atención prioritaria a grupos vulnerables, como niñas, niños y adultos mayores.

ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS

En ese sentido, informó sobre la atención a un caso reciente de omisión de cuidados, reportado directamente a través de redes sociales y grupos ciudadanos de mensajería.

“Recibimos el reporte personalmente y lo mandamos a atender”, explicó. Detalló que la persona ya recibe atención médica y seguimiento institucional, con apoyo del DIF estatal.

El fiscal reiteró que las denuncias ciudadanas son fundamentales para la actuación de las autoridades y aseguró que se les da seguimiento inmediato.

“Para nosotros, los adultos mayores, mujeres, niñas y niños son un tema fundamental”, apuntó.

Finalmente, señaló que estos casos permanecen bajo supervisión institucional y que se trabaja de manera coordinada con instancias de salud y protección social para garantizar atención digna a las personas involucradas.

La Fiscalía de Coahuila mantiene, además, la agenda de coordinación con entidades vecinas, en espera de nuevas acciones conjuntas que serán anunciadas en los próximos días, particularmente con Nuevo León, donde se prevén acuerdos adicionales en materia de seguridad interestatal.