En Torreón, activan operativo ante pronóstico de lluvias y granizo

La medida se tomó tras los reportes emitidos por la Comisión Nacional del Agua, que advierten sobre la posible presencia de lluvias acompañadas de granizo, derivadas del ingreso del frente frío número 45 a la región lagunera a partir de este sábado.

TORREÓN, COAH.— Ante el pronóstico de condiciones climatológicas adversas para este fin de semana, el alcalde de Torreón , Román Cepeda González puso en marcha el Plan Municipal de Atención a Lluvias, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar apoyo a la población.

El edil instruyó a las dependencias municipales a mantenerse en estado de alerta y listas para intervenir de manera oportuna ante cualquier eventualidad, priorizando la seguridad de las familias.

En el operativo participarán Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como SIMAS, Obras Públicas y el SIMV. Estas áreas estarán enfocadas en atender posibles afectaciones en el sistema de drenaje, fallas en semáforos y situaciones de riesgo en la vía pública.

También colaborarán Atención Ciudadana, Desarrollo Social y el DIF Torreón, en coordinación con autoridades estatales, para brindar apoyo directo en caso de contingencias.

El municipio informó que mantiene durante todo el año labores preventivas, como la revisión de cárcamos, limpieza de rejillas y monitoreo de la laguna de regulación, acciones que permiten reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, como asegurar objetos que puedan desprenderse con el viento, evitar salir durante las lluvias y conducir con precaución.