En Torreón, activan operativo ante pronóstico de lluvias y granizo

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Torreón
/ 18 abril 2026
    En Torreón, activan operativo ante pronóstico de lluvias y granizo
    Unidades de emergencia atendieron zonas inundadas ante las lluvias registradas en Torreón SANDRA GÓMEZ

Entre las áreas que participarán en el operativo se encuentran Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como SIMAS, Obras Públicas y el SIMV, enfocadas en atender encharcamientos, fallas en semáforos y riesgos en la vía pública

TORREÓN, COAH.— Ante el pronóstico de condiciones climatológicas adversas para este fin de semana, el alcalde de Torreón, Román Cepeda González puso en marcha el Plan Municipal de Atención a Lluvias, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar apoyo a la población.

La medida se tomó tras los reportes emitidos por la Comisión Nacional del Agua, que advierten sobre la posible presencia de lluvias acompañadas de granizo, derivadas del ingreso del frente frío número 45 a la región lagunera a partir de este sábado.

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El edil instruyó a las dependencias municipales a mantenerse en estado de alerta y listas para intervenir de manera oportuna ante cualquier eventualidad, priorizando la seguridad de las familias.

En el operativo participarán Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como SIMAS, Obras Públicas y el SIMV. Estas áreas estarán enfocadas en atender posibles afectaciones en el sistema de drenaje, fallas en semáforos y situaciones de riesgo en la vía pública.

También colaborarán Atención Ciudadana, Desarrollo Social y el DIF Torreón, en coordinación con autoridades estatales, para brindar apoyo directo en caso de contingencias.

El municipio informó que mantiene durante todo el año labores preventivas, como la revisión de cárcamos, limpieza de rejillas y monitoreo de la laguna de regulación, acciones que permiten reducir riesgos ante fenómenos meteorológicos.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, como asegurar objetos que puedan desprenderse con el viento, evitar salir durante las lluvias y conducir con precaución.

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También recomendó resguardar mascotas, proteger plantas y no sacar la basura fuera de horario, con el fin de evitar obstrucciones en el drenaje.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al número 871 712 0066 para recibir atención.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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