En Torreón, arrancan desvíos temporales por obras en el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

TORREÓN, COAH.- La edificación del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos entra en una fase decisiva, por lo que las autoridades municipales informaron que, a partir de este lunes, se implementarán modificaciones temporales a la circulación. Ante ello, hicieron un llamado a los automovilistas a anticipar sus salidas, acatar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los agentes desplegados en el sector. La principal adecuación contempla el cierre preventivo de la intersección del bulevar Revolución con la calzada Xochimilco. Ante esto, los conductores que transiten por Xochimilco con intención de atravesar el bulevar Revolución deberán virar a la derecha sobre dicha arteria y avanzar hacia la calzada México, a la altura de la escultura del Caballito, donde estará habilitado el retorno correspondiente.

Como alternativa paralela, quienes avancen por la avenida Juárez con destino al suroriente del municipio podrán prolongar su trayecto hasta el bulevar Francisco Sarabia para sortear el bulevar Revolución y librar el tramo en obra de la calzada Xochimilco. Pensando en la seguridad ciudadana, la movilidad a pie estará garantizada a través del puente peatonal con rampa e iluminación ubicado a la altura de la calle 47, además del paso a nivel habilitado en la calzada División del Norte. También se implementaron mallas de seguridad, señalización de advertencia de riesgos y la delimitación de zonas con restricción de acceso vehicular y peatonal.

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Las líneas de transporte público urbano, suburbano e interestatal que operan en dicho trazado también adaptarán sus trayectos de forma temporal, canalizando sus unidades por el bulevar Francisco Sarabia, la avenida Juárez y la calzada México para conectarse nuevamente con el bulevar Revolución. El Gobierno Municipal enfatizó que estas medidas provisionales resultan indispensables para agilizar los trabajos de infraestructura, los cuales derivarán en una circulación más fluida, moderna y segura para los miles de usuarios que diariamente transitan por este sector estratégico de la ciudad.