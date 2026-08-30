En Torreón, arrancan desvíos temporales por obras en el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos

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    En Torreón, arrancan desvíos temporales por obras en el Sistema Vial Revolución-Vasconcelos
    La intersección del bulevar Revolución con la calzada Xochimilco permanecerá cerrada de manera preventiva. CORTESÍA

Modifican temporalmente la circulación por obras del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y llaman a los automovilistas a extremar precauciones

TORREÓN, COAH.- La edificación del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos entra en una fase decisiva, por lo que las autoridades municipales informaron que, a partir de este lunes, se implementarán modificaciones temporales a la circulación. Ante ello, hicieron un llamado a los automovilistas a anticipar sus salidas, acatar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los agentes desplegados en el sector.

La principal adecuación contempla el cierre preventivo de la intersección del bulevar Revolución con la calzada Xochimilco. Ante esto, los conductores que transiten por Xochimilco con intención de atravesar el bulevar Revolución deberán virar a la derecha sobre dicha arteria y avanzar hacia la calzada México, a la altura de la escultura del Caballito, donde estará habilitado el retorno correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-estrena-biciapp-ciclistas-podran-trazar-rutas-y-reportar-incidentes-AF23156042
$!Modifican temporalmente la circulación por obras del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y llaman a los automovilistas a extremar precauciones.
Modifican temporalmente la circulación por obras del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y llaman a los automovilistas a extremar precauciones. CORTESÍA

Como alternativa paralela, quienes avancen por la avenida Juárez con destino al suroriente del municipio podrán prolongar su trayecto hasta el bulevar Francisco Sarabia para sortear el bulevar Revolución y librar el tramo en obra de la calzada Xochimilco.

Pensando en la seguridad ciudadana, la movilidad a pie estará garantizada a través del puente peatonal con rampa e iluminación ubicado a la altura de la calle 47, además del paso a nivel habilitado en la calzada División del Norte.

También se implementaron mallas de seguridad, señalización de advertencia de riesgos y la delimitación de zonas con restricción de acceso vehicular y peatonal.

Las líneas de transporte público urbano, suburbano e interestatal que operan en dicho trazado también adaptarán sus trayectos de forma temporal, canalizando sus unidades por el bulevar Francisco Sarabia, la avenida Juárez y la calzada México para conectarse nuevamente con el bulevar Revolución.

El Gobierno Municipal enfatizó que estas medidas provisionales resultan indispensables para agilizar los trabajos de infraestructura, los cuales derivarán en una circulación más fluida, moderna y segura para los miles de usuarios que diariamente transitan por este sector estratégico de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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