Saltillo estrena BiciApp: ciclistas podrán trazar rutas y reportar incidentes

¿Por dónde circulan los ciclistas de Saltillo?, ¿qué rutas utilizan con mayor frecuencia?, ¿en qué puntos encuentran obstáculos o incidentes? A partir de ahora, el Gobierno Municipal busca responder estas preguntas mediante BiciApp Saltillo, una nueva herramienta digital diseñada para conocer y mejorar la movilidad en bicicleta. La plataforma fue presentada este domingo durante la Ruta Recreativa, como parte de una estrategia que pretende convertir los recorridos cotidianos de los usuarios de bicicleta en información útil para la planeación urbana.

El proyecto fue desarrollado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) Saltillo y permitirá a los ciclistas registrar sus trayectos, identificar sus puntos de origen y destino, reportar incidentes y generar datos relacionados con sus hábitos de movilidad. El director del Implan Saltillo, Alberto Salinas de las Fuentes, explicó que uno de los principales objetivos es contar con información real sobre la manera en que la comunidad ciclista utiliza las vialidades de la ciudad. A través de los datos obtenidos mediante la aplicación, las autoridades podrán detectar cuáles son las zonas que requieren atención, identificar necesidades de infraestructura y establecer prioridades para acciones de mantenimiento. La información también servirá como una herramienta para analizar la posibilidad de ampliar la red ciclista de Saltillo, al conocer con mayor precisión los recorridos que realizan quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte o para sus actividades cotidianas.

UN PROYECTO NACIDO DE LA INNOVACIÓN BiciApp Saltillo comenzó a tomar forma a finales de 2025, cuando el Implan participó en una convocatoria del Fondo para Promover la Ciencia y la Tecnología (FONCYT) con una propuesta enfocada en desarrollar una aplicación para ciclistas urbanos. El proyecto fue seleccionado y posteriormente quedó a cargo del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyos investigadores participaron en el desarrollo de la plataforma. De esta manera, la iniciativa combina tecnología, investigación y planeación urbana para generar información que pueda utilizarse en la toma de decisiones relacionadas con la movilidad de Saltillo. La aplicación ya puede utilizarse desde dispositivos móviles con sistemas iOS y Android, además de contar con una versión disponible mediante navegador web, lo que amplía las posibilidades de acceso para los usuarios. La presentación oficial se realizó en el marco de la Ruta Recreativa, donde las autoridades aprovecharon la jornada dominical para mostrar el funcionamiento de la plataforma directamente a la comunidad ciclista.

Como parte de la actividad se efectuó la rodada “Appedalear por Saltillo”, en la que los participantes recorrieron la Ruta Recreativa utilizando la nueva herramienta y poniendo en práctica algunas de sus funciones. En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, destacó la relevancia de impulsar proyectos tecnológicos que, además de incorporar innovación, tengan una aplicación directa en las necesidades de la población.

La presentación contó también con la participación de Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; Andrea Fuentes Osorio, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento de Capital Humano del COECYT Coahuila, así como investigadores del CIMA, entre ellos Jesús Adolfo Mejía, Irma Delia García y Niels Martínez Guevara. Con BiciApp Saltillo, el Municipio busca que la experiencia diaria de quienes pedalean por la ciudad se convierta en datos que permitan conocer mejor sus necesidades y, con ello, avanzar en una infraestructura ciclista más acorde con la forma en que se mueve la población.