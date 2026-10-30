En Torreón, capta El Palmito casi 13 millones de metros cúbicos en un día

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    En Torreón, capta El Palmito casi 13 millones de metros cúbicos en un día
    La presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito, alcanzó el 40.78 por ciento de su capacidad tras las recientes precipitaciones. SANDRA GÓMEZ

El embalse alcanzó el 40.78% de su capacidad tras las lluvias en la cuenca del Nazas, aunque su nivel sigue por debajo del año pasado; prevén menos precipitaciones en las próximas 72 horas

TORREÓN, COAH.- Un ingreso de casi 13 millones de metros cúbicos registró la presa Lázaro Cárdenas en las últimas 24 horas, impulsado por los escurrimientos que dejaron las lluvias en la cuenca del río Nazas, en Torreón. Con esta captación, “El Palmito” alcanzó este viernes un volumen de mil 206 millones de metros cúbicos.

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ubica al embalse al 40.78 por ciento de su capacidad. Las precipitaciones en las zonas alta y media de la cuenca, aunque ligeras, generaron entradas de hasta 148 metros cúbicos por segundo, suficientes para elevar sus reservas.

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La recuperación, sin embargo, todavía no permite alcanzar el nivel de estas mismas fechas de 2025. Hace un año, la presa se encontraba al 45.38 por ciento, por lo que el almacenamiento actual permanece 4.6 puntos porcentuales por debajo de aquel registro.

DESCIENDE EL PRONÓSTICO DE LLUVIAS

El panorama para los próximos días apunta a una reducción de las aportaciones. De acuerdo con la Conagua, durante las siguientes 72 horas disminuirá la probabilidad de lluvia en las partes alta, media y baja de la cuenca del Nazas, lo que podría frenar el ritmo de captación observado en la última jornada.

En la presa Francisco Zarco, conocida como “Las Tórtolas”, el volumen almacenado es de 152 millones de metros cúbicos, equivalente al 49.36 por ciento de su capacidad. También en este embalse las reservas son inferiores a las reportadas durante el mismo periodo del año pasado.

De la Francisco Zarco se extraen actualmente 3.2 metros cúbicos por segundo para el programa Agua Saludable para La Laguna, mediante el cual se abastece de agua potable a la región.

Mientras continúa ese suministro, las lluvias recientes dieron un respiro a las reservas de “El Palmito”, aunque la previsión de menores precipitaciones anticipa una disminución de los escurrimientos hacia los embalses.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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