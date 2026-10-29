Miguel Riquelme arranca renovación de drenaje y pavimento en Villas Centenario de Torreón

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    Miguel Riquelme arranca renovación de drenaje y pavimento en Villas Centenario de Torreón
    En el ejido El Perú, las familias recibieron una techumbre con una inversión superior a los 2 millones de pesos, destinada a actividades deportivas y de convivencia. SANDRA GÓMEZ

Con una inversión cercana a los 7 millones de pesos, arrancó la renovación del drenaje y la rehabilitación de dos vialidades en Villas Centenario; además, entregaron una techumbre en el ejido El Perú

TORREÓN, COAH.- La reposición total del drenaje sanitario y la rehabilitación de dos vialidades en Villas Centenario comenzaron este jueves con una inversión cercana a los 7 millones de pesos, tras las peticiones de los vecinos para atender las condiciones de la red y mejorar sus calles.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio el arranque a las obras y, durante una jornada que también incluyó al sector rural, entregó una techumbre de más de 2 millones de pesos en el ejido El Perú, donde anunció próximas acciones de pavimentación y alumbrado público.

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$!Habitantes del ejido El Perú recibieron una techumbre con una inversión superior a los 2 millones de pesos, destinada a actividades deportivas y de convivencia comunitaria.
Habitantes del ejido El Perú recibieron una techumbre con una inversión superior a los 2 millones de pesos, destinada a actividades deportivas y de convivencia comunitaria. SANDRA GÓMEZ

En Villas Centenario, la intervención comenzará con la sustitución del drenaje sanitario. Una vez concluidos esos trabajos, se dará paso a la rehabilitación del pavimento, explicó el presidente municipal, quien señaló que la renovación de la red responde a una solicitud directa de las familias del sector.

Uno de los tramos se localiza en la avenida Centenario, entre la carretera Santa Fe y la calle Teatro Nazas. Ahí se rehabilitarán 5 mil 566 metros cuadrados de carpeta asfáltica y se realizarán trabajos de pintura de tráfico y colocación de nomenclatura vial.

El segundo frente corresponde a la calle Auditorio Municipal, entre la calzada Pedregal y la calle Pedregal, donde se atenderán otros 3 mil 718 metros cuadrados de pavimento, además de incorporar pintura vial y señalización horizontal.

La problemática del drenaje también se revisa en otros sectores de Torreón. Riquelme Solís informó que personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y del Gobierno del Estado realiza recorridos para identificar puntos con riesgo de colapso en la red sanitaria e integrarlos a un plan de atención emergente.

Al referirse a los primeros 120 días de su administración, sostuvo que las necesidades de cada colonia y ejido marcan las prioridades de trabajo, particularmente en servicios como agua, drenaje, pavimentación y reparación de baches.

Señaló que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de movilidad, salud pública y seguridad vial, y agregó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permite sumar recursos para ampliar la atención en distintos sectores del municipio.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha la reposición del drenaje sanitario y la rehabilitación de dos vialidades en Villas Centenario, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha la reposición del drenaje sanitario y la rehabilitación de dos vialidades en Villas Centenario, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

En el ejido El Perú, las familias recibieron una techumbre destinada a actividades deportivas y de convivencia. La obra representó una inversión superior a los 2 millones de pesos y ofrecerá un espacio para el uso de niñas, niños, jóvenes y habitantes de la comunidad.

Durante la entrega, el alcalde anunció que también llegarán las máquinas pavimentadoras y se llevarán a cabo acciones de alumbrado público, como parte de los trabajos previstos para esta población rural.

“Tenemos un tramo muy largo por recorrer, pero vamos a responder con trabajo para atender en lo inmediato lo que más se requiere: pavimento, atención a baches, agua, drenaje”, expresó.

Riquelme Solís añadió que mantendrá los recorridos por colonias y ejidos para conocer las solicitudes de la población. A la par de la atención a los servicios básicos, mencionó que se desarrollan obras viales con el Estado para fortalecer la competitividad del municipio y favorecer la generación de empleos.

$!Las obras en Villas Centenario contemplan la reposición del drenaje sanitario y la rehabilitación de más de 9 mil metros cuadrados de pavimento.
Las obras en Villas Centenario contemplan la reposición del drenaje sanitario y la rehabilitación de más de 9 mil metros cuadrados de pavimento. SANDRA GÓMEZ

En las actividades participaron el senador Gabriel Elizondo Pérez; el diputado local Felipe González Miranda; las diputadas locales electas Karla Liliana Centeno Félix y Ximena Villarreal; y Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna.

También asistieron Juan Adolfo Von Bertrab, director general de Obras Públicas; Héctor Estrada Baca, director general de Desarrollo Social; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; y los coordinadores de sector Napoleón Murillo y Mario Cepeda.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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