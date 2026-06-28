Riña familiar deja un hombre sin vida en Torreón; detienen a sobrino de la víctima

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    Riña familiar deja un hombre sin vida en Torreón; detienen a sobrino de la víctima
    Elementos de distintas corporaciones resguardaron el área donde ocurrió la riña familiar que dejó un hombre sin vida. REDES SOCIALES

El presunto agresor fue asegurado por policías municipales tras el ataque; la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos

TORREÓN, COAH.- Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante una riña familiar registrada en la colonia Laguna Norte, en Torreón. El presunto responsable, identificado como sobrino de la víctima, fue detenido en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas el 27 de junio, en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y la calle Manuel Lombardini, luego de que vecinos solicitaran el apoyo de las autoridades mediante llamadas al sistema de emergencias 911.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al lesionado; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, la víctima fue identificada como José García López, conocido entre vecinos como “El Cachas”.

Según la información difundida por las autoridades, el presunto agresor fue identificado como David Guillermo “N”, familiar de la víctima, quien fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público.

La zona fue acordonada mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la riña y determinar la situación jurídica del detenido.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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