En Torreón, muere hombre baleado tras ingresar a domicilio ajeno

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    En Torreón, muere hombre baleado tras ingresar a domicilio ajeno
    La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades en los hechos ocurridos en la colonia Vista Hermosa. ARCHIVO

La Fiscalía informó que la víctima recibió tres impactos de arma de fuego al entrar a una vivienda donde el morador contaba con una orden de restricción en su contra

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 29 años falleció este miércoles luego de ser baleado tras ingresar sin autorización a un domicilio de la colonia Vista Hermosa, en Torreón. El incidente ocurrió la tarde del martes 23 de junio y movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado, la víctima fue identificada como Juan Alfredo. La dependencia informó que recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego al ingresar a la propiedad de David “N”.

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Las autoridades señalaron que el propietario del inmueble contaba previamente con una orden de restricción contra el hoy fallecido. Este dato forma parte de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial.

Tras los hechos, paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General de Torreón. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía informó que el propietario de la vivienda fue detenido de manera preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme al proceso legal correspondiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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