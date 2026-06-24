En Torreón, muere hombre baleado tras ingresar a domicilio ajeno
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La Fiscalía informó que la víctima recibió tres impactos de arma de fuego al entrar a una vivienda donde el morador contaba con una orden de restricción en su contra
TORREÓN, COAH.- Un hombre de 29 años falleció este miércoles luego de ser baleado tras ingresar sin autorización a un domicilio de la colonia Vista Hermosa, en Torreón. El incidente ocurrió la tarde del martes 23 de junio y movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.
De acuerdo con la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado, la víctima fue identificada como Juan Alfredo. La dependencia informó que recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego al ingresar a la propiedad de David “N”.
Las autoridades señalaron que el propietario del inmueble contaba previamente con una orden de restricción contra el hoy fallecido. Este dato forma parte de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial.
Tras los hechos, paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General de Torreón. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.
La Fiscalía informó que el propietario de la vivienda fue detenido de manera preventiva, mientras se desarrollan las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme al proceso legal correspondiente.