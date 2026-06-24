En Torreón, inversionistas ponen la mira en repunte del Centro Histórico

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    En Torreón, inversionistas ponen la mira en repunte del Centro Histórico
    El CLIP señaló que proyectos de regeneración urbana han despertado el interés de inversionistas en el Centro Histórico de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El CLIP mantiene una mesa de trabajo con autoridades locales, Implan y propietarios para facilitar la llegada de nuevos proyectos

TORREÓN, COAH.- El renovado dinamismo del primer cuadro de Torreón está captando la atención del sector privado. Rodolfo Silva Esparza, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), confirmó que el potencial económico y habitacional de la zona está atrayendo a nuevos capitales.

El representante empresarial señaló que este interés ha sido impulsado por los recientes proyectos de regeneración urbana. Destacó que actualmente mantienen una mesa de trabajo permanente con autoridades locales, el Implan y la Cámara de la Propiedad Urbana para facilitar el aterrizaje de nuevas inversiones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/revelan-presunta-crisis-interna-en-morena-coahuila-tras-protesta-en-oficinas-de-torreon-FB21642007

Silva Esparza informó que próximamente sostendrán un encuentro con personas interesadas en invertir en el sector. En la reunión se analizarán los incentivos que el Ayuntamiento podría otorgar a quienes decidan apostar por el Centro Histórico.

El líder del CLIP puntualizó que obras como el nuevo Palacio de Justicia y el rescate de la Plaza de Armas han sido catalizadores importantes para este interés. Sin embargo, enfatizó que el éxito de esta transformación depende también de recuperar la vocación residencial del sector.

Subrayó que solo mediante una sinergia estratégica entre gobierno, empresarios y propietarios se logrará consolidar el Centro Histórico como un polo de desarrollo sostenible a largo plazo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


iniciativa privada
empresarios

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gertz Manero: Falsa honestidad

Gertz Manero: Falsa honestidad
true

Alerta en el Partido Verde por investigación de Estados Unidos
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón
FOTO: CORTESÍA

¿Dónde ver el Mundial en Saltillo? Parque Centro tiene más de 27 opciones gastronómicas para acompañar cada partido
El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento.

¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
Saraperos de Saltillo sufrió dos derrotas ante Charros en Jalisco y quedó obligado a ganar el último juego de la serie.

Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco
Mientras la operación militar Ardent Vanguard enfrenta crecientes amenazas, legisladores advierten que esto distrae a las tropas de su entrenamiento para conflictos en Medio Oriente.

Hackean cárteles mexicanos a militares de EU; Trump mantiene costoso patrullaje fronterizo
Teherán negó que la programación de alguna visita para examinar las instalaciones bombardeadas por Washington el año pasado

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz