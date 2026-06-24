En Torreón, inversionistas ponen la mira en repunte del Centro Histórico
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El CLIP mantiene una mesa de trabajo con autoridades locales, Implan y propietarios para facilitar la llegada de nuevos proyectos
TORREÓN, COAH.- El renovado dinamismo del primer cuadro de Torreón está captando la atención del sector privado. Rodolfo Silva Esparza, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), confirmó que el potencial económico y habitacional de la zona está atrayendo a nuevos capitales.
El representante empresarial señaló que este interés ha sido impulsado por los recientes proyectos de regeneración urbana. Destacó que actualmente mantienen una mesa de trabajo permanente con autoridades locales, el Implan y la Cámara de la Propiedad Urbana para facilitar el aterrizaje de nuevas inversiones.
Silva Esparza informó que próximamente sostendrán un encuentro con personas interesadas en invertir en el sector. En la reunión se analizarán los incentivos que el Ayuntamiento podría otorgar a quienes decidan apostar por el Centro Histórico.
El líder del CLIP puntualizó que obras como el nuevo Palacio de Justicia y el rescate de la Plaza de Armas han sido catalizadores importantes para este interés. Sin embargo, enfatizó que el éxito de esta transformación depende también de recuperar la vocación residencial del sector.
Subrayó que solo mediante una sinergia estratégica entre gobierno, empresarios y propietarios se logrará consolidar el Centro Histórico como un polo de desarrollo sostenible a largo plazo.