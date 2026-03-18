Aracely Chantaka, corresponsal de VANGUARDIA, obtiene reconocimiento en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un grupo de 28 mujeres periodistas de Nuevo León será reconocido por su labor y trayectoria en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo. Diversas asociaciones de periodistas en la entidad impulsan este reconocimiento, que será entregado en una ceremonia a realizarse el viernes 20 de marzo en las instalaciones del auditorio del SNTE, sección 21, en Monterrey.

MUJERES QUE MARCAN LA HISTORIA DEL PERIODISMO EN NUEVO LEÓN Por categoría, las periodistas reconocidas son: Sandra González (televisión), Aracely Garza Chantaka (medios impresos, entre ellos esta casa editora VANGUARDIA), María Rosa Sandoval y Adriana Rodríguez (creadora de contenido), Teresa González (fotoperiodismo), Esperanza Armendáriz (maestra periodista), Laura Herrera (Comunicación Social), Manuela García (empresaria), así como Yadith Valdez y Azucena Uresti (libertad de expresión/resiliencia). Angélica Valle, vocera del comité organizador, estableció que este es el segundo año consecutivo que se entregan dichos reconocimientos, los cuales fueron impulsados por la periodista Rosa Carmen Romero, quien también forma parte de la organización del evento.

”El reconocimiento a las mujeres es para visibilizarlas porque en el mundo del periodismo casi siempre son los hombres los que tienen un nombre destacado”, dijo. Añadió que también hay mujeres que alcanzan notoriedad gracias a su pluma o porque salen a cuadro; sin embargo, existen muchas otras que están en las redacciones o en espacios donde no están tan visibles, pero que realizan una labor importante. TRAYECTORIAS QUE SUMAN DÉCADAS DE COMPROMISO Y EXCELENCIA Por trayectoria profesional, se reconocerá a Leticia Benavides por 44 años de carrera, mientras que Gabriela Narváez, Guadalupe Meza, Luz Angélica Mercado, Juana María Nava Castillo y Aracely Garza Hernández destacan por su labor de 40 años. Por 35 años recibirán reconocimiento Eloisa Guajardo Cerda; Cecilia Rodríguez, Alma Mireya de la Rosa y Susana Valdés Levy.

Por 33 años, Verónica Valencia y Mónica Agredano Ramírez; por 31 años, Gabriela Arzamendi y María de Jesús López; y por 30 años, Wendy Aguillón, María Francisca Hernández Pérez, Sofía Sorely Peña y Alma Delia Navarrete.

Las agrupaciones que impulsan el reconocimiento son: la Asociación de Periodistas de Nuevo León “José Alvarado Santos”, presidida por Francisco Zúñiga Esquivel; el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León A.C., encabezado por Jesús Óscar González; y la Asociación Periodística Independiente A.C., dirigida por Leobardo Padilla. También participan la Red de Periodistas del Noreste, fundada por Melva Frutos, y la Agencia Internacional de Periodistas Especializados en Turismo, Cultura, Educación y Negocios, a cargo de Jesús Coronado.

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