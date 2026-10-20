Encuentra a su hermano sin vida en vivienda de Torreón

El hallazgo ocurrió el lunes 19 de octubre, en una vivienda ubicada en las calles Vinícola y Algodonera. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

TORREÓN, COAH.- Después de varios días sin tener contacto con su hermano, un hombre acudió a buscarlo a su domicilio en la colonia Quintas del Nazas, de Torreón, y lo encontró sin vida. El fallecido fue identificado como José Tomás González, de 63 años.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía. Los socorristas confirmaron el fallecimiento.

De acuerdo con el reporte preliminar, no se observaron huellas visibles de violencia, por lo que se consideró la posibilidad de una muerte por causas naturales. Sin embargo, esa primera valoración no establece la causa definitiva del deceso.

El cuerpo quedó a disposición del Servicio Médico Forense para realizar la necropsia. Hasta la información consultada, no se había difundido el resultado ni precisado cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte.