Encuesta, elección interna o designación; PAN Torreón define ruta electoral

TORREÓN, COAH.- El Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Torreón se declaró listo para avanzar en la definición de su proceso interno de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2026.

El dirigente local del PAN, Sergio Lara Galván, informó que en breve se confirmará el método que se utilizará para elegir a las y los candidatos, el cual podrá ser mediante encuesta, elección interna o designación, mecanismos que ya fueron notificados a la autoridad electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco

Precisó que la determinación del método marcará el arranque formal de las precampañas, previstas para finales de febrero, y permitirá ordenar los tiempos internos del partido.

Lara Galván destacó que el PAN cuenta con un nutrido grupo de aspirantes, tanto militantes como ciudadanos, además del acompañamiento de delegados del Comité Ejecutivo Nacional en Coahuila, quienes supervisan el proceso.

Subrayó que una de las prioridades del partido es el impulso a nuevos liderazgos, particularmente entre jóvenes profesionistas, así como el cumplimiento estricto de la paridad de género y la inclusión en la conformación de sus candidaturas.

El dirigente panista señaló que el partido mantiene una estructura activa en zonas urbanas y rurales de Torreón, lo que fortalece su organización territorial de cara al próximo proceso electoral.

Finalmente, recordó que el proceso de afiliación al PAN permanece abierto, y puede realizarse a través de la plataforma digital del partido.