Endurecen protocolos de inspección en comercios de Torreón, centran atención donde hubo riñas

Torreón
/ 26 octubre 2025
    Endurecen protocolos de inspección en comercios de Torreón, centran atención donde hubo riñas
    Los operativos se realizan con personal acreditado y vehículos oficiales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Inspectores municipales actúan con gafete y vehículos oficiales para garantizar transparencia

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación Municipal intensificó la supervisión de licencias comerciales para asegurar que los establecimientos operen dentro de la legalidad y bajo las normas de seguridad vigentes.

El titular del área, Pablo Fernández Llamas, informó que todos los inspectores se encuentran debidamente acreditados y los operativos se realizan con vehículos oficiales y gafetes firmados por las autoridades municipales.

El funcionario explicó que los nuevos protocolos buscan fortalecer la transparencia y prevenir irregularidades, especialmente en comercios con antecedentes de riñas, presencia de menores consumiendo alcohol o violaciones a los horarios establecidos.

Cada fin de semana, el personal verifica entre ocho y diez establecimientos, incluyendo bares, restaurantes y quintas.

Fernández Llamas aclaró que las verificaciones se limitan a negocios con licencia de funcionamiento, mientras que los temas de urbanismo y comercio ambulante corresponden a otras dependencias, como Urbanismo y Plazas y Mercados.

$!Los fines de semana concentran la mayor cantidad de operativos.
Los fines de semana concentran la mayor cantidad de operativos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Esta coordinación permite una atención más eficiente y evita duplicidad de funciones.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos y comerciantes a mantener limpias las banquetas y fachadas de sus negocios, ya que el orden comienza desde el espacio público. “No se trata de sancionar, sino de mantener una ciudad limpia y funcional. Tener un entorno cuidado refleja responsabilidad y respeto por la comunidad”, enfatizó.

