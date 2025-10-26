Endurecen protocolos de inspección en comercios de Torreón, centran atención donde hubo riñas

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Inspección y Verificación Municipal intensificó la supervisión de licencias comerciales para asegurar que los establecimientos operen dentro de la legalidad y bajo las normas de seguridad vigentes.

El titular del área, Pablo Fernández Llamas, informó que todos los inspectores se encuentran debidamente acreditados y los operativos se realizan con vehículos oficiales y gafetes firmados por las autoridades municipales.

El funcionario explicó que los nuevos protocolos buscan fortalecer la transparencia y prevenir irregularidades, especialmente en comercios con antecedentes de riñas, presencia de menores consumiendo alcohol o violaciones a los horarios establecidos.

Cada fin de semana, el personal verifica entre ocho y diez establecimientos, incluyendo bares, restaurantes y quintas.

Fernández Llamas aclaró que las verificaciones se limitan a negocios con licencia de funcionamiento, mientras que los temas de urbanismo y comercio ambulante corresponden a otras dependencias, como Urbanismo y Plazas y Mercados.