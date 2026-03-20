Endurecen protocolos y supervisión en juegos mecánicos en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 20 marzo 2026
    Endurecen protocolos y supervisión en juegos mecánicos en Torreón
    Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil de Torreón, afirma que también será verificada la seguridad con la que trabajan los juegos mecánicos del Bosque Urbano y el Bosque Venustiano Carranza. SANDRA GÓMEZ

Sigue veto para el ‘remolino’, en el que recientemente ocurrió un percance

TORREÓN, COAH.- Bajo una nueva política de tolerancia cero, el Ayuntamiento de Torreón ha formalizado un esquema de inspección exhaustiva en los juegos mecánicos de la Alameda Zaragoza, estableciendo requisitos técnicos obligatorios para prevenir cualquier vulnerabilidad operativa en el futuro.

El titular de Protección Civil y Bomberos, Jorge Luis Juárez Llanas, confirmó que la suspensión temporal de las 16 atracciones fue el primer paso de un protocolo de seguridad reactivado de oficio. Si bien el resto del circuito ya opera, la atracción denominada “remolino” permanece bajo un veto estricto hasta cumplir con estándares de certificación internacional.

TE PUEDE INTERESAR:

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/clausuran-juegos-de-la-alameda-zaragoza-tras-accidente-en-las-tazas-locas-IL19568044

Para levantar la sanción, los concesionarios están obligados a entregar un expediente técnico que incluya dictámenes estructurales, electromecánicos y eléctricos avalados por especialistas. Sin este respaldo documental y la verificación física de las reparaciones, ninguna unidad que haya presentado fallas podrá reincorporarse a la oferta recreativa local.

Juárez Llanas subrayó que la estrategia de seguridad no será un evento único, sino un programa permanente. Se ha decretado una fiscalización quincenal obligatoria para auditar las bitácoras de mantenimiento, asegurando que cada operador cumpla con los ciclos de revisión preventiva marcados por el fabricante de la maquinaria.

Este blindaje normativo se replicará de forma inmediata en el Bosque Venustiano Carranza y el Bosque Urbano. El objetivo institucional es unificar los criterios de seguridad en todos los espacios de esparcimiento familiar, eliminando la discrecionalidad en las revisiones y garantizando que el mantenimiento sea una constante y no una reacción.

Finalmente, la autoridad enfatizó que la responsabilidad es compartida: mientras los operadores deben vigilar el funcionamiento mecánico segundo a segundo, se exhorta a los usuarios a reportar mediante el 911 cualquier comportamiento negligente o ruido inusual en las máquinas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juegos
Prevención

Organizaciones


Protección Civil

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles