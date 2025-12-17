Torreón: iluminan el Bosque Urbano para las fiestas decembrinas

Torreón
/ 17 diciembre 2025
    Torreón: iluminan el Bosque Urbano para las fiestas decembrinas
    Autoridades municipales destacan la importancia del espacio como punto de convivencia. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Iluminación especial y sets decorativos transforman el parque en un punto de encuentro familiar durante las fiestas decembrinas

TORREÓN, COAH.- El Bosque Urbano se transforma esta temporada decembrina para recibir a miles de visitantes con una iluminación especial y una ambientación festiva pensada para el disfrute de toda la familia.

Como parte de las actividades navideñas impulsadas por el Municipio, el espacio cuenta ahora con sets decorativos que incluyen un pino iluminado y adornos gigantes, que se han convertido en un atractivo para niñas, niños y adultos durante el periodo vacacional.

TE PUEDE INTERESAR: Vacunación municipal en Torreón cierra este viernes, piden completar esquema

La administración municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, destacó que el Bosque Urbano es uno de los sitios más visitados por las familias torreonenses durante las vacaciones, por lo que además del mantenimiento habitual se apostó por crear una atmósfera navideña que refuerce la convivencia social.

La decoración complementa los festivales navideños y los eventos académicos que se realizan en el auditorio principal del parque, consolidando al Bosque Urbano como un punto de encuentro cultural y recreativo.

Con esta iniciativa, el Bosque Urbano se integra a la ruta navideña de Torreón, junto con la Plaza Mayor y la Calzada Colón, invitando a la ciudadanía y a los visitantes a recorrer y disfrutar los espacios públicos de la ciudad en un ambiente seguro y familiar.

Temas


Navidad
Tradiciones
Celebraciones

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El país se está transformado

El país se está transformado

Autoridades estatales confirmaron que Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, utilizó la estructura de la Catem para cometer extorsiones en contra de empresarios, comerciantes y trabajadores.

Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces

Además de vivienda, el empresario participó en la construcción de naves industriales y edificios emblemáticos.

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo
Empresarios consideran que la central eólica aumentará la competitividad y el atractivo industrial de la región.

Saltillo: Proyectan central eólica en Derramadero; Canacintra la ve como factor de competitividad regional
Jiménez Salinas anunció que en próximos días se homologará en el estado la Ley de Extorsión.

No hay nada ni nadie por encima de la ley en Coahuila: Manolo Jiménez
true

¿Podrá la 4T contra el crimen organizado?
true

POLITICÓN: Mientras la 4T protege a Pedro Haces, los nexos de ‘El Limones’ alcanzan a Shamir Fernández en Coahuila
La multimillonaria línea de metro Metro C se ha estado construyendo durante dos décadas, pero se ha visto frenada por retrasos burocráticos y de financiación.

Roma inaugura impresionante estación de metro en el Coliseo