Torreón: iluminan el Bosque Urbano para las fiestas decembrinas

TORREÓN, COAH.- El Bosque Urbano se transforma esta temporada decembrina para recibir a miles de visitantes con una iluminación especial y una ambientación festiva pensada para el disfrute de toda la familia.

Como parte de las actividades navideñas impulsadas por el Municipio, el espacio cuenta ahora con sets decorativos que incluyen un pino iluminado y adornos gigantes, que se han convertido en un atractivo para niñas, niños y adultos durante el periodo vacacional.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, destacó que el Bosque Urbano es uno de los sitios más visitados por las familias torreonenses durante las vacaciones, por lo que además del mantenimiento habitual se apostó por crear una atmósfera navideña que refuerce la convivencia social.

La decoración complementa los festivales navideños y los eventos académicos que se realizan en el auditorio principal del parque, consolidando al Bosque Urbano como un punto de encuentro cultural y recreativo.

Con esta iniciativa, el Bosque Urbano se integra a la ruta navideña de Torreón, junto con la Plaza Mayor y la Calzada Colón, invitando a la ciudadanía y a los visitantes a recorrer y disfrutar los espacios públicos de la ciudad en un ambiente seguro y familiar.