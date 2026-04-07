Entrega Alcalde de Torreón, techumbre y sillas de ruedas en el ejido La Palma

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de dignificar los espacios públicos y fortalecer el tejido social, el alcalde Román Cepeda González visitó este martes el ejido La Palma, donde realizó la entrega formal de una nueva techumbre que beneficiará directamente a niños, jóvenes y familias de la comunidad. Durante el evento, el Edil estuvo acompañado por su esposa, la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, para encabezar la brigada multidisciplinaria “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más”. Como parte de esta jornada, se entregaron apoyos de movilidad, incluyendo sillas de ruedas y andadores especiales, a personas en situación de vulnerabilidad.

En su mensaje a los colonos, Cepeda González enfatizó que su administración se basa en resultados tangibles y no en promesas. Recordó que la techumbre se suma a otras acciones previas en el sector, como la pavimentación del acceso principal y la modernización del alumbrado público con tecnología LED. “Cumplimos en atender el tema de la pavimentación, cumplimos en la iluminación completa de esta comunidad, y ahora venimos a cumplir con esta techumbre que promueve la convivencia social y las prácticas deportivas”, afirmó el Munícipe. Resaltó que la recuperación de espacios públicos es posible gracias a los indicadores de seguridad. Señaló que Torreón se mantiene como la segunda ciudad más segura de México (entre urbes con más de 500 mil habitantes), mientras que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional como Estado seguro. Al respecto, José Inés Sánchez Aguilar, coordinador operativo de Mejora y representante del gobernador Manolo Jiménez, reconoció la visión de la actual administración local, señalando que la seguridad es el motor que genera proyección, prosperidad e inversión para las familias torreonenses.

Por su parte, Mario Cepeda Villarreal, coordinador de sector, y la vecina beneficiaria Layla Elizabeth González Ayala, coincidieron en que estas obras transforman la dinámica del ejido, permitiendo realizar actividades culturales, deportivas y sociales en un entorno protegido del clima y bajo condiciones de vigilancia. Finalmente, el Alcalde reiteró su alianza con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada: “No hay excusas para avanzar; Torreón no se detiene y seguiremos trabajando en equipo por esta ciudad”. Al evento asistieron directores de diversas dependencias municipales, regidores y representantes de Seguridad Pública, quienes supervisaron la atención ciudadana brindada durante la brigada.

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