Proyecto de modernización del transporte en Torreón se concretará en unas semanas, asegura Román Cepeda

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Proyecto de modernización del transporte en Torreón se concretará en unas semanas, asegura Román Cepeda
    El proyecto de modernización del transporte incluye unidades nuevas, afirmó el alcalde Román Alberto Cepeda. SANDRA GÓMEZ

Advierte el Alcalde que el incremento en las tarifas solo aplicará en las unidades nuevas

TORREÓN, COAH.- Tras el diagnóstico y la rehabilitación de rutas, las condiciones están dadas y en proceso de ejecución para la modernización del transporte público de pasajeros en Torreón, proyecto que incluye la renovación de unidades, mejoras en frecuencias y la implementación de un nuevo sistema de prepago.

El alcalde Román Alberto Cepeda, declaró que el proceso de actualizar el sistema de movilidad en la ciudad incluye la compra de nuevas unidades, lo cual no depende del Municipio, sino de los concesionarios del servicio o de las empresas del transporte, en colaboración con el Gobierno Municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-retiro-de-unidades-chatarra-de-transporte-en-ramos-arizpe-FD19832340

Además de la adquisición de nuevos autobuses para concretar el proyecto en las próximas semanas, dijo que las autoridades municipales y transportistas mantienen mesas de trabajo sobre el ajuste de la tarifa, evaluando también la implementación de una tarifa diferenciada para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Aunque las condiciones han venido cambiando por el aumento de los costos de operación, ocasionado por el alza del precio en los combustibles, el Edil manifestó que los concesionarios están en la mejor disposición de mejorar la calidad del servicio de transporte.

En el marco de la modernización, explicó que el aumento a la tarifa se aplicará únicamente a las unidades nuevas que cumplan los requisitos de calidad y con choferes debidamente capacitados, en lugar de un aumento generalizado a todo el servicio.

$!La modernización del servicio de transporte contempla un nuevo sistema de prepago.
La modernización del servicio de transporte contempla un nuevo sistema de prepago. CORTESÍA

Asimismo, el plan de modernización que inició en el primer trimestre de este año mantiene la propuesta de aprovechar la infraestructura previamente construida para el proyecto del Metrobús Laguna, buscando rescatar las inversiones realizadas para evitar se conviertan en “elefantes blancos”.

Dentro del nuevo esquema de rutas, se contempla integrar los paraderos ya edificados en el bulevar Revolución y la terminal Nazas y también se mantiene la intención de utilizar el carril confinado para mejorar los tiempos de traslado de las unidades modernizadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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