Proyecto de modernización del transporte en Torreón se concretará en unas semanas, asegura Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- Tras el diagnóstico y la rehabilitación de rutas, las condiciones están dadas y en proceso de ejecución para la modernización del transporte público de pasajeros en Torreón, proyecto que incluye la renovación de unidades, mejoras en frecuencias y la implementación de un nuevo sistema de prepago. El alcalde Román Alberto Cepeda, declaró que el proceso de actualizar el sistema de movilidad en la ciudad incluye la compra de nuevas unidades, lo cual no depende del Municipio, sino de los concesionarios del servicio o de las empresas del transporte, en colaboración con el Gobierno Municipal.

Además de la adquisición de nuevos autobuses para concretar el proyecto en las próximas semanas, dijo que las autoridades municipales y transportistas mantienen mesas de trabajo sobre el ajuste de la tarifa, evaluando también la implementación de una tarifa diferenciada para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Aunque las condiciones han venido cambiando por el aumento de los costos de operación, ocasionado por el alza del precio en los combustibles, el Edil manifestó que los concesionarios están en la mejor disposición de mejorar la calidad del servicio de transporte. En el marco de la modernización, explicó que el aumento a la tarifa se aplicará únicamente a las unidades nuevas que cumplan los requisitos de calidad y con choferes debidamente capacitados, en lugar de un aumento generalizado a todo el servicio.

Asimismo, el plan de modernización que inició en el primer trimestre de este año mantiene la propuesta de aprovechar la infraestructura previamente construida para el proyecto del Metrobús Laguna, buscando rescatar las inversiones realizadas para evitar se conviertan en “elefantes blancos”. Dentro del nuevo esquema de rutas, se contempla integrar los paraderos ya edificados en el bulevar Revolución y la terminal Nazas y también se mantiene la intención de utilizar el carril confinado para mejorar los tiempos de traslado de las unidades modernizadas.

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