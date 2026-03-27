Entregan rehabilitación de Canchas en la Deportiva Compresora; Román Cepeda destaca alianza con la IP

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Torreón, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este viernes la entrega de la rehabilitación integral de cuatro canchas de basquetbol en la Unidad Deportiva La Compresora. La obra, realizada en colaboración con Fundación Soriana, busca fortalecer el tejido social mediante la dignificación de espacios deportivos. Durante el evento, el Edil estuvo acompañado por representantes estatales y directivos empresariales, ante quienes reafirmó que el deporte y la cultura son pilares fundamentales para la prevención del delito y la seguridad.

En su mensaje, Cepeda González subrayó que la recuperación de este espacio es resultado de la sinergia con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. “Estar aquí con empresarios comprometidos y jóvenes que son el futuro de Torreón es consecuencia de vincular iniciativas en materia de empleo, seguridad, deporte y cultura”, señaló el Alcalde. Asimismo, informó que desde el inicio de su administración en 2022 se han intervenido más de 500 plazas y construido 75 techumbres, además de realizar mejoras en sitios emblemáticos como la Línea Verde y el Bosque Urbano. Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, detalló que los trabajos incluyeron pintura general y reforestación del área, instalación de alumbrado nuevo para uso nocturno, construcción de una zona de juegos infantiles y colocación de bancas y enmallado del patio de trabajo para seguridad de los usuarios.

Por su parte, Luis Eduardo Olivares, secretario de Economía y representante del Gobernador, destacó que estas obras generan condiciones de desarrollo humano y comunitario, mientras que Claudia Aguado, directora de Fundación Soriana, recordó el vínculo histórico de la empresa con Torreón, reafirmando el compromiso de seguir impulsando proyectos de bienestar. Como parte de la convivencia, el Alcalde invitó formalmente al equipo Toros Laguna a realizar prácticas en estas instalaciones para interactuar con los niños del sector. El evento contó con la presencia de Guillermo Murra Marroquín, presidente del club, así como funcionarios municipales y representantes de los beneficiarios, quienes agradecieron la transformación del espacio deportivo.

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