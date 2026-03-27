Clausura de pozos en Cuatro Ciénegas pone en riesgo empleos y economía local, afirma el gobernador Manolo Jiménez

El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que la intervención de la Semarnat, Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vigilados por la Guardia Nacional, se llevó a cabo en ciertos accesos y sitios turísticos, como el Río Mezquites, en el momento económico más importante para el pueblo de Cuatro Ciénegas.

TORREÓN, COAH.- La clausura de pozos de extracción de agua en Cuatro Ciénegas, realizada por autoridades federales, pone en riesgo el sustento y la economía de la región al afectar directamente a trabajadores del sector turístico que depende de estos pozos.

No es posible que se cierre una fuente de trabajo que genera cientos de empleos, si se tiene el problema de AHMSA en la Región Centro-Desierto, además de que esos sitios de interés turístico son de las pocas fuentes de desarrollo económico que se existen en esa parte del Estado, sobre todo de pueblos pequeños como Cuatro Ciénegas, consideró.

El Gobernador dijo que esa situación le fue planteada a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, a quien le pidió investigar el caso, porque son fricciones entre el sector privado y funcionarios federales por las cuales procedieron a las clausuras.

Explicó que la clausura del parque natural representa afectaciones económicas importantes para cientos de familias de la región, ya que se lleva a cabo en Semana Santa y Semana de Pascua, a pesar del compromiso de la funcionaria federal de no efectuar los cierres en esta temporada, mientras se ponía todo en todo en regla.

“La Secretaria de Medio Ambiente hizo el compromiso de no clausurar ante el Subsecretario de esa dependencia y directores, a quien pidió se privilegiará la parte de los empleos, pero al parecer no le hicieron caso.

“Clausuraron esos sitios y ahora están en riesgo cientos de empleos en este periodo vacacional, por lo cual se comunicó con la secretaria Bárcena Ibarra, a quien le pidió se cumpliera el compromiso que hicieron en la mesa y que ayudará a salvaguardar estos empleos, a fin de que la gente de Cuatro Ciénegas y toda la región tuviera la oportunidad de aprovechar este período vacacional para tener un ingreso económico”, explicó el Mandatario.

Manolo Jiménez afirmó que se pretende es que la decisión de un funcionario local no afecte el empleo de cientos de familias de la Región Centro-Desierto de nuestro Estado.