Clausura de pozos en Cuatro Ciénegas pone en riesgo empleos y economía local, afirma el gobernador Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Clausura de pozos en Cuatro Ciénegas pone en riesgo empleos y economía local, afirma el gobernador Manolo Jiménez
    La clausura del Río Mezquites días antes de Semana Santa afectará directamente a cientos de trabajadores del sector turístico en Cuatro Ciénegas ESPECIAL

Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, no cumplió la promesa de mantener abierto el destino turístico

TORREÓN, COAH.- La clausura de pozos de extracción de agua en Cuatro Ciénegas, realizada por autoridades federales, pone en riesgo el sustento y la economía de la región al afectar directamente a trabajadores del sector turístico que depende de estos pozos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que la intervención de la Semarnat, Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), vigilados por la Guardia Nacional, se llevó a cabo en ciertos accesos y sitios turísticos, como el Río Mezquites, en el momento económico más importante para el pueblo de Cuatro Ciénegas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/despliegan-operativo-federal-en-cuatro-cienegas-contra-extraccion-ilegal-de-agua-clausuran-pozos-BP19704647

No es posible que se cierre una fuente de trabajo que genera cientos de empleos, si se tiene el problema de AHMSA en la Región Centro-Desierto, además de que esos sitios de interés turístico son de las pocas fuentes de desarrollo económico que se existen en esa parte del Estado, sobre todo de pueblos pequeños como Cuatro Ciénegas, consideró.

El Gobernador dijo que esa situación le fue planteada a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, a quien le pidió investigar el caso, porque son fricciones entre el sector privado y funcionarios federales por las cuales procedieron a las clausuras.

Explicó que la clausura del parque natural representa afectaciones económicas importantes para cientos de familias de la región, ya que se lleva a cabo en Semana Santa y Semana de Pascua, a pesar del compromiso de la funcionaria federal de no efectuar los cierres en esta temporada, mientras se ponía todo en todo en regla.

“La Secretaria de Medio Ambiente hizo el compromiso de no clausurar ante el Subsecretario de esa dependencia y directores, a quien pidió se privilegiará la parte de los empleos, pero al parecer no le hicieron caso.

“Clausuraron esos sitios y ahora están en riesgo cientos de empleos en este periodo vacacional, por lo cual se comunicó con la secretaria Bárcena Ibarra, a quien le pidió se cumpliera el compromiso que hicieron en la mesa y que ayudará a salvaguardar estos empleos, a fin de que la gente de Cuatro Ciénegas y toda la región tuviera la oportunidad de aprovechar este período vacacional para tener un ingreso económico”, explicó el Mandatario.

Manolo Jiménez afirmó que se pretende es que la decisión de un funcionario local no afecte el empleo de cientos de familias de la Región Centro-Desierto de nuestro Estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clausura
Medio Ambiente
Turismo

Organizaciones


Conagua
Profepa
Semarnat

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda
Ciudadanos de diversas edades y procedencias se movilizan de forma pacífica en espacios públicos, portando símbolos que exigen un equilibrio de poderes en el gobierno federal.

Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos
El presidente Trump discute la situación con Irán y el estrecho de Ormuz en la Casa Blanca, acompañado por el senador Rubio y el nominado Pete Hegseth.

Trump vuelve a ampliar el plazo a Irán sobre el estrecho de Ormuz ante la caída de las bolsas