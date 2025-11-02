Estudiantes se solidarizan con docente de la UAdeC que denuncia violencia de género

T E PUEDE INTERESAR: Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral

TORREÓN, COAH.- Estudiantes y maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Unidad Laguna, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), respaldaron públicamente las denuncias de la profesora Blanca Nahayeli Gómez Aguilera, quien acusó a directivos del plantel de acoso laboral y violencia de género. Exigen la destitución del director Ricardo Jurado Rangel y de quienes resulten responsables.

La comunidad universitaria solicitó al rector Octavio Pimentel ordenar una investigación exhaustiva y la reinstalación inmediata de la docente, cuya separación consideran ilegal.

La Red Nacional de Observatorios de Medios del CONEICC manifestó también su apoyo a Gómez y su rechazo a toda forma de violencia de género.

La académica informó que evalúa realizar una marcha de protesta ante la falta de respuesta institucional y en redes sociales, decenas de estudiantes y profesores se sumaron a su causa y denunciaron irregularidades, favoritismos y conductas inapropiadas dentro de la Facultad.

El exfuncionario universitario Fernando Casas, señaló que el caso refleja conflictos políticos y exigió una disculpa pública, resarcimiento del daño y la destitución del director. Otros testimonios describen un clima de impunidad, abuso de poder y discriminación dentro del plantel.

“FCPyS se fue al caño”, escribió un alumno. “Con Nahayeli no. Es de las pocas profesoras que valen la pena”, agregó otro. Los mensajes, replicados por decenas, coinciden en una demanda: limpiar la Universidad de prácticas de acoso y corrupción.