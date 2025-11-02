Estudiantes se solidarizan con docente de la UAdeC que denuncia violencia de género

Torreón
/ 2 noviembre 2025
    Estudiantes se solidarizan con docente de la UAdeC que denuncia violencia de género
    Estudiantes de la FCPyS expresaron su apoyo a la maestra Nahayeli Gómez en redes sociales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La afectada analiza convocar una marcha ante la falta de respuesta institucional. Reclaman la destitución del director Ricardo Jurado Rangel

TORREÓN, COAH.- Estudiantes y maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Unidad Laguna, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), respaldaron públicamente las denuncias de la profesora Blanca Nahayeli Gómez Aguilera, quien acusó a directivos del plantel de acoso laboral y violencia de género. Exigen la destitución del director Ricardo Jurado Rangel y de quienes resulten responsables.

$!El exfuncionario universitario Fernando Casas, fijó su postura.
El exfuncionario universitario Fernando Casas, fijó su postura. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La comunidad universitaria solicitó al rector Octavio Pimentel ordenar una investigación exhaustiva y la reinstalación inmediata de la docente, cuya separación consideran ilegal.

La Red Nacional de Observatorios de Medios del CONEICC manifestó también su apoyo a Gómez y su rechazo a toda forma de violencia de género.

La académica informó que evalúa realizar una marcha de protesta ante la falta de respuesta institucional y en redes sociales, decenas de estudiantes y profesores se sumaron a su causa y denunciaron irregularidades, favoritismos y conductas inapropiadas dentro de la Facultad.

El exfuncionario universitario Fernando Casas, señaló que el caso refleja conflictos políticos y exigió una disculpa pública, resarcimiento del daño y la destitución del director. Otros testimonios describen un clima de impunidad, abuso de poder y discriminación dentro del plantel.

“FCPyS se fue al caño”, escribió un alumno. “Con Nahayeli no. Es de las pocas profesoras que valen la pena”, agregó otro. Los mensajes, replicados por decenas, coinciden en una demanda: limpiar la Universidad de prácticas de acoso y corrupción.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

