Evalúa Municipio de Torreón nueva sede de respuesta inmediata

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    Evalúa Municipio de Torreón nueva sede de respuesta inmediata
    La propuesta de un nuevo centro de respuesta inmediata contempla un mismo punto para la Policía Municipal, Bomberos y otras áreas de atención urgente. ARCHIVO

El Gobierno municipal analiza retomar un proyecto para instalar un centro integral de seguridad en la zona norte del municipio

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón estudia la posibilidad de rescatar la construcción de un centro integral de seguridad en el norte del municipio, que albergaría la sede de la Policía Municipal, Bomberos y diversas áreas de auxilio urgente.

El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que se evalúa la factibilidad de la obra y los terrenos disponibles para su edificación, recordando que se trata de una propuesta heredada de gestiones pasadas.

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El Munícipe detalló que la meta es optimizar el tiempo de reacción de los cuerpos de auxilio en una de las zonas de mayor expansión demográfica de Torreón, descentralizando la protección ciudadana hacia ese sector.

“Estoy revisando predios porque al parecer ya existía un proyecto para la zona norte. Me lo hicieron saber y estamos analizándolo”; dijo Riquelme Solís.

A pesar de ello, precisó que la propuesta sigue en fase de diagnóstico y que faltan por solventar múltiples detalles técnicos y presupuestales previo a su posible arranque.

$!Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que el proyecto permanece en fase de evaluación presupuestal y operativa.
Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que el proyecto permanece en fase de evaluación presupuestal y operativa. SANDRA GÓMEZ

En cuanto al equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, resaltó que la corporación avanza en la integración de tecnología para optimizar la seguridad.

Detalló que gran parte de las unidades policiales disponen de cámaras de video conectadas al C2 y al C4, lo que posibilita el seguimiento en vivo del desempeño de los oficiales durante sus operativos.

El mandatario local indicó que esta tecnología incrementa la rendición de cuentas, optimiza la reacción operativa y otorga un mejor seguimiento a los vehículos asignados a la prevención del delito.

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Para concluir, al ser interrogado sobre posibles cambios en su gabinete, Riquelme Solís apuntó que por el momento no se contemplan más designaciones, reiterando que la labor para consolidar las dependencias municipales sigue su marcha.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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