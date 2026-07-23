Evalúa Municipio de Torreón nueva sede de respuesta inmediata

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón estudia la posibilidad de rescatar la construcción de un centro integral de seguridad en el norte del municipio, que albergaría la sede de la Policía Municipal, Bomberos y diversas áreas de auxilio urgente. El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que se evalúa la factibilidad de la obra y los terrenos disponibles para su edificación, recordando que se trata de una propuesta heredada de gestiones pasadas.

El Munícipe detalló que la meta es optimizar el tiempo de reacción de los cuerpos de auxilio en una de las zonas de mayor expansión demográfica de Torreón, descentralizando la protección ciudadana hacia ese sector. “Estoy revisando predios porque al parecer ya existía un proyecto para la zona norte. Me lo hicieron saber y estamos analizándolo”; dijo Riquelme Solís. A pesar de ello, precisó que la propuesta sigue en fase de diagnóstico y que faltan por solventar múltiples detalles técnicos y presupuestales previo a su posible arranque.

En cuanto al equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, resaltó que la corporación avanza en la integración de tecnología para optimizar la seguridad. Detalló que gran parte de las unidades policiales disponen de cámaras de video conectadas al C2 y al C4, lo que posibilita el seguimiento en vivo del desempeño de los oficiales durante sus operativos. El mandatario local indicó que esta tecnología incrementa la rendición de cuentas, optimiza la reacción operativa y otorga un mejor seguimiento a los vehículos asignados a la prevención del delito.

Para concluir, al ser interrogado sobre posibles cambios en su gabinete, Riquelme Solís apuntó que por el momento no se contemplan más designaciones, reiterando que la labor para consolidar las dependencias municipales sigue su marcha.