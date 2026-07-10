Evalúan avances de obras estratégicas e infraestructura en Torreón

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    Evalúan avances de obras estratégicas e infraestructura en Torreón
    Integrantes del Cabildo revisaron junto con Obras Públicas el avance de los principales proyectos de infraestructura que se ejecutan en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Obras Públicas de Torreón informó al Cabildo sobre los avances en 42 proyectos que contempla una inversión superior a 450 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Integrantes del Cabildo de Torreón sostuvieron este jueves una reunión de trabajo con la Dirección General de Obras Públicas para evaluar el estatus de las acciones ejecutadas durante la primera mitad del año, destacando el fortalecimiento de la infraestructura urbana y el progreso de los proyectos prioritarios de la administración.

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En la sesión de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, el titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, presentó un balance detallado ante los ediles, precisando que, a la fecha, se han consolidado 42 obras enfocadas en pavimentación, infraestructura hidráulica, espacios deportivos y rehabilitación urbana.

El funcionario puntualizó que el sector hidráulico ha sido el más atendido, con 29 intervenciones. Paralelamente, se reportaron avances significativos en el programa bianual 2025-2026, que concentra una inversión superior a los 450 millones de pesos. Entre los proyectos estratégicos, destacó el Edificio Municipal de Garantías, cuya estructura principal ya está terminada y se encuentra en fase de instalaciones técnicas.

$!La Dirección de Obras Públicas reportó 42 obras concluidas o en proceso, con prioridad en infraestructura hidráulica, pavimentación y espacios públicos.
La Dirección de Obras Públicas reportó 42 obras concluidas o en proceso, con prioridad en infraestructura hidráulica, pavimentación y espacios públicos. SANDRA GÓMEZ

Respecto al resto de las obras emblemáticas, se informó un 35 por ciento de avance en la primera etapa del Parque Lineal (carretera al Esterito) y un 40 por ciento en los trabajos de regeneración del entorno de la Plaza de Armas. Asimismo, el Sistema Vial Oriente y el Centro Cultural del Norte reportan un progreso físico del 25 por ciento.

Von Bertrab Saracho subrayó que la inversión municipal en infraestructura representa un 19 por ciento del presupuesto local, cifra que supera considerablemente la media nacional. El funcionario enfatizó que este esfuerzo responde a la estrategia de la Administración Municipal para optimizar la movilidad, mejorar los servicios y recuperar espacios públicos ante el crecimiento demográfico de la ciudad.

Además del informe sobre obra nueva, se reconoció la labor operativa del personal de la dependencia, especialmente durante las recientes lluvias. Las cuadrillas de Obras Públicas mantuvieron acciones de limpieza en bocas de tormenta para garantizar el funcionamiento del sistema pluvial y responder con prontitud ante las contingencias climáticas.

La Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, encargada de la supervisión de estos trabajos, está conformada por los regidores Flor de María Cardona Ibarra, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, Raúl Fabián Ruelas Navarro, Dora Elia Salinas Durán y María del Socorro Aguilera Pérez.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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