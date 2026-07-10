Evalúan avances de obras estratégicas e infraestructura en Torreón

TORREÓN, COAH.- Integrantes del Cabildo de Torreón sostuvieron este jueves una reunión de trabajo con la Dirección General de Obras Públicas para evaluar el estatus de las acciones ejecutadas durante la primera mitad del año, destacando el fortalecimiento de la infraestructura urbana y el progreso de los proyectos prioritarios de la administración.

El funcionario puntualizó que el sector hidráulico ha sido el más atendido, con 29 intervenciones. Paralelamente, se reportaron avances significativos en el programa bianual 2025-2026, que concentra una inversión superior a los 450 millones de pesos. Entre los proyectos estratégicos, destacó el Edificio Municipal de Garantías, cuya estructura principal ya está terminada y se encuentra en fase de instalaciones técnicas.

En la sesión de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, el titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, presentó un balance detallado ante los ediles, precisando que, a la fecha, se han consolidado 42 obras enfocadas en pavimentación, infraestructura hidráulica, espacios deportivos y rehabilitación urbana.

Respecto al resto de las obras emblemáticas, se informó un 35 por ciento de avance en la primera etapa del Parque Lineal (carretera al Esterito) y un 40 por ciento en los trabajos de regeneración del entorno de la Plaza de Armas. Asimismo, el Sistema Vial Oriente y el Centro Cultural del Norte reportan un progreso físico del 25 por ciento.

Von Bertrab Saracho subrayó que la inversión municipal en infraestructura representa un 19 por ciento del presupuesto local, cifra que supera considerablemente la media nacional. El funcionario enfatizó que este esfuerzo responde a la estrategia de la Administración Municipal para optimizar la movilidad, mejorar los servicios y recuperar espacios públicos ante el crecimiento demográfico de la ciudad.

Además del informe sobre obra nueva, se reconoció la labor operativa del personal de la dependencia, especialmente durante las recientes lluvias. Las cuadrillas de Obras Públicas mantuvieron acciones de limpieza en bocas de tormenta para garantizar el funcionamiento del sistema pluvial y responder con prontitud ante las contingencias climáticas.

La Comisión de Obras Públicas e Infraestructura, encargada de la supervisión de estos trabajos, está conformada por los regidores Flor de María Cardona Ibarra, Luis Alberto Ortiz Zorrilla, Raúl Fabián Ruelas Navarro, Dora Elia Salinas Durán y María del Socorro Aguilera Pérez.