Colectivos laguneros alistan protesta contra el proyecto Fermachem durante visita de Sheinbaum

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Torreón
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    Colectivos laguneros alistan protesta contra el proyecto Fermachem durante visita de Sheinbaum
    Integrantes de colectivos ambientalistas convocaron a una marcha en Gómez Palacio para manifestar sus demandas durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. CORTESÍA

Colectivos ambientalistas convocaron a una movilización en Gómez Palacio para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum una auditoría a la planta Fermachem y frenar proyectos que, aseguran, ponen en riesgo el agua y el territorio de La Laguna

COMARCA LAGUNERA.- Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Comarca Lagunera este sábado 11 de julio, diversos grupos de la sociedad civil han organizado una movilización en Gómez Palacio para hacer llegar sus reclamos ambientales directamente a la jefa del Ejecutivo federal.

El propósito de la mandataria es encabezar, a las 13:30 horas, un evento en el fraccionamiento Casa Blanca para exponer los progresos del esquema “Vivienda para el Bienestar”, una iniciativa conjunta con el Infonavit. No obstante, el conflicto derivado de la instalación de la planta petroquímica Fermachem se ha colado en la agenda, motivando una protesta ciudadana en defensa de los recursos naturales y el territorio local.

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La agrupación “La Laguna Sin Amoníaco” ha convocado a la ciudadanía a reunirse desde las 12:00 horas en la estación de servicio del kilómetro 2 de la carretera a Ciudad Juárez, en la colonia Fundo Legal. Dada la proximidad con el ejido Casa Blanca, los manifestantes planean realizar una caminata para aproximarse a la sede del acto oficial, quedando sujetos a las restricciones y filtros de seguridad dispuestos por las autoridades locales.

El núcleo de la demanda es solicitar una auditoría profunda sobre la planta de fertilizantes en Lerdo. Los inconformes denuncian que, aunque las labores de desmonte y preparación del terreno persisten, la empresa carece de los permisos ambientales indispensables emitidos por la Semarnat, lo que consideran una irregularidad intolerable.

A esta jornada se ha integrado el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Tierra y el Agua, cuyos integrantes advierten sobre la criminalización de quienes ejercen la resistencia civil.

Además de oponerse a la planta de amoníaco por los riesgos que implica para el ecosistema y la disponibilidad de agua, la organización ha añadido un fuerte componente legal a sus exigencias.

Entre sus peticiones primordiales destacan la liberación inmediata de los veintiocho detenidos que acompañaban a la activista Tere Ochoa, así como el cese definitivo de los procesos judiciales en curso contra Nino Ochoa y otros miembros de las comunidades que han sido hostigados legalmente por oponerse al megaproyecto de Grupo Fermaca en Sapioriz.

Mediante convocatorias digitales, los activistas buscan emular las victorias de otros movimientos ambientales del norte mexicano, sosteniendo que, tal como ocurrió en Topolobampo, Sinaloa, la Comarca Lagunera mantendrá su postura firme frente a lo que llaman proyectos de despojo.

A pesar de la premura con la que se anunció la gira presidencial, los colectivos confían en una respuesta masiva y solidaria.

Su mensaje es claro: la movilización será pacífica, pero contundente, bajo la premisa innegociable de que no permitirán el desarrollo industrial que ponga en riesgo el futuro hídrico de la región sin que la opinión de los pueblos sea considerada por el Gobierno Federal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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