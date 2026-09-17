Evita Simas Torreón pago millonario tras fallo jurídico favorable

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    Evita Simas Torreón pago millonario tras fallo jurídico favorable
    Simas Torreón obtuvo una resolución favorable que le permitió evitar el pago de alrededor de 80 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ
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Simas Torreón evitó un pago de 80 millones de pesos tras obtener una resolución legal favorable

TORREÓN, COAH. - Una resolución legal a favor del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón permitió a la paramunicipal librarse de una exigencia de pago por un monto aproximado de 80 millones de pesos, según informó la Consejería Jurídica del municipio

El titular de la dependencia, Gerardo Márquez Guevara, indicó que este resolutivo forma parte de la revisión integral de expedientes que se lleva a cabo para coordinar las acciones legales entre el Ayuntamiento y sus organismos descentralizados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-con-palabrotas-el-arqui-juve-regana-a-padres-que-defienden-a-sus-hijos-ante-reportes-y-malas-calificaciones-KB23558323

Con este fallo, se determinó que los recursos reclamados ya no constituyen una deuda ni para el operador del agua ni para el resto de las instancias públicas involucradas.

A pesar de este avance, la paramunicipal mantiene abiertos otros litigios de consideración, sobresaliendo diversas demandas vinculadas con Ecoagua que, en conjunto, ascienden a unos mil 250 millones de pesos.

Márquez Guevara apuntó que ya se evalúan las rutas legales a seguir para mitigar este impacto financiero, estimando viable una disminución sustancial de la carga económica.

Asimismo, indicó que los procesos abiertos contemplan escenarios de negociación o conciliación si el panorama jurídico lo propicia, aunque cada caso se atenderá de forma independiente, según sus particularidades.

$!Gerardo Márquez Guevara, titular de la Consejería Jurídica, informó sobre la revisión de los expedientes legales del Ayuntamiento.
Gerardo Márquez Guevara, titular de la Consejería Jurídica, informó sobre la revisión de los expedientes legales del Ayuntamiento. SANDRA GÓMEZ

El funcionario remarcó que el objetivo central es salvaguardar el patrimonio del Simas y del gobierno local mediante una defensa jurídica sólida.

Este caso se inserta en una auditoría legal más amplia coordinada por la Consejería, la cual abarca cerca de 250 expedientes globales. De ese total, entre 20 y 30 casos sobresalen por su complejidad económica y legal, incluyendo asuntos de Pensiones y otras áreas descentralizadas, con el fin de unificar criterios y evitar estrategias de defensa aisladas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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