Evita Simas Torreón pago millonario tras fallo jurídico favorable

TORREÓN, COAH. - Una resolución legal a favor del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón permitió a la paramunicipal librarse de una exigencia de pago por un monto aproximado de 80 millones de pesos, según informó la Consejería Jurídica del municipio El titular de la dependencia, Gerardo Márquez Guevara, indicó que este resolutivo forma parte de la revisión integral de expedientes que se lleva a cabo para coordinar las acciones legales entre el Ayuntamiento y sus organismos descentralizados.

Con este fallo, se determinó que los recursos reclamados ya no constituyen una deuda ni para el operador del agua ni para el resto de las instancias públicas involucradas. A pesar de este avance, la paramunicipal mantiene abiertos otros litigios de consideración, sobresaliendo diversas demandas vinculadas con Ecoagua que, en conjunto, ascienden a unos mil 250 millones de pesos. Márquez Guevara apuntó que ya se evalúan las rutas legales a seguir para mitigar este impacto financiero, estimando viable una disminución sustancial de la carga económica. Asimismo, indicó que los procesos abiertos contemplan escenarios de negociación o conciliación si el panorama jurídico lo propicia, aunque cada caso se atenderá de forma independiente, según sus particularidades.

El funcionario remarcó que el objetivo central es salvaguardar el patrimonio del Simas y del gobierno local mediante una defensa jurídica sólida. Este caso se inserta en una auditoría legal más amplia coordinada por la Consejería, la cual abarca cerca de 250 expedientes globales. De ese total, entre 20 y 30 casos sobresalen por su complejidad económica y legal, incluyendo asuntos de Pensiones y otras áreas descentralizadas, con el fin de unificar criterios y evitar estrategias de defensa aisladas.