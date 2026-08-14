Exceso de velocidad y uso del celular, detrás de accidente mortal en la Torreón-San Pedro

TORREÓN, COAH.- El exceso de velocidad y el uso del teléfono celular fueron señalados como factores en el accidente vial registrado en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del fraccionamiento Los Azulejos, donde perdió la vida el conductor de un automóvil particular. Martha Alicia Faz, directora de Tránsito y Vialidad de Torreón, informó que, una vez concluidos los peritajes de tránsito terrestre, se estableció que Jesús Ricardo Díaz González, de 36 años, perdió el control de la unidad que conducía.

El automóvil se impactó contra las estructuras de concreto conocidas como “ballenas”, ubicadas en el retorno de la vialidad, y posteriormente volcó, dejando al conductor atrapado entre los restos del vehículo. La funcionaria señaló que las investigaciones descartaron el consumo de alcohol o sustancias químicas como factores en el siniestro, al no encontrarse indicios relacionados con estas causas. Dentro de la indagatoria también fue relevante el testimonio de la esposa de la víctima, quien manifestó a las autoridades que Díaz González hablaba por teléfono celular mientras circulaba por dicha carretera.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Tránsito y Vialidad, el exceso de velocidad, aunado a la distracción por el uso del teléfono, habría derivado en la pérdida de control del automóvil y el posterior impacto contra las estructuras de concreto. Con este caso, Torreón acumula 33 personas fallecidas en accidentes viales durante lo que va del año; de ellas, ocho eran automovilistas. Ante el incremento de movilidad previsto en las próximas semanas, la Dirección de Tránsito y Vialidad exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al volante y mantener medidas de precaución para prevenir hechos con consecuencias fatales.

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