Exceso de velocidad y uso del celular, detrás de accidente mortal en la Torreón-San Pedro

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    Exceso de velocidad y uso del celular, detrás de accidente mortal en la Torreón-San Pedro
    Martha Alicia Faz, directora de Tránsito y Vialidad de Torreón, informó sobre los resultados de los peritajes realizados tras el accidente. SANDRA GÓMEZ

Tránsito y Vialidad descartó alcohol o sustancias como factores en el percance en el que murió Jesús Ricardo Díaz González; su esposa declaró que hablaba por teléfono mientras conducía

TORREÓN, COAH.- El exceso de velocidad y el uso del teléfono celular fueron señalados como factores en el accidente vial registrado en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del fraccionamiento Los Azulejos, donde perdió la vida el conductor de un automóvil particular.

Martha Alicia Faz, directora de Tránsito y Vialidad de Torreón, informó que, una vez concluidos los peritajes de tránsito terrestre, se estableció que Jesús Ricardo Díaz González, de 36 años, perdió el control de la unidad que conducía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/muere-automovilista-tras-fuerte-accidente-en-la-torreon-san-pedro-DL22834979

El automóvil se impactó contra las estructuras de concreto conocidas como “ballenas”, ubicadas en el retorno de la vialidad, y posteriormente volcó, dejando al conductor atrapado entre los restos del vehículo.

La funcionaria señaló que las investigaciones descartaron el consumo de alcohol o sustancias químicas como factores en el siniestro, al no encontrarse indicios relacionados con estas causas.

Dentro de la indagatoria también fue relevante el testimonio de la esposa de la víctima, quien manifestó a las autoridades que Díaz González hablaba por teléfono celular mientras circulaba por dicha carretera.

$!Autoridades viales concluyeron los peritajes sobre el accidente ocurrido en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de Los Azulejos.
Autoridades viales concluyeron los peritajes sobre el accidente ocurrido en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura de Los Azulejos. SANDRA GÓMEZ

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Tránsito y Vialidad, el exceso de velocidad, aunado a la distracción por el uso del teléfono, habría derivado en la pérdida de control del automóvil y el posterior impacto contra las estructuras de concreto.

Con este caso, Torreón acumula 33 personas fallecidas en accidentes viales durante lo que va del año; de ellas, ocho eran automovilistas.

Ante el incremento de movilidad previsto en las próximas semanas, la Dirección de Tránsito y Vialidad exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, evitar el uso del celular al volante y mantener medidas de precaución para prevenir hechos con consecuencias fatales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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