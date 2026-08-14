Muere automovilista tras fuerte accidente en la Torreón-San Pedro

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    Muere automovilista tras fuerte accidente en la Torreón-San Pedro
    Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar el cuerpo, que quedó atrapado entre la carrocería destrozada. SANDRA GÓMEZ

La víctima, identificada como Ricardo Díaz, de 36 años, quedó prensada tras impactarse contra muros de contención a la altura de Los Azulejos

TORREÓN, COAH.- Un saldo fatal dejó un fuerte percance automovilístico registrado durante la noche del jueves 13 de agosto sobre la carretera Torreón-San Pedro, justo a la altura del sector Campestre Los Azulejos.

La alerta se generó en la línea estatal de emergencias 911 alrededor de las 21:00 horas. Conforme a las primeras indagatorias viales, la víctima, Jesús Ricardo Díaz González, de 36 años, transitaba con dirección al municipio de San Pedro a bordo de un vehículo compacto color azul.

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Por motivos que continúan bajo el peritaje de las autoridades, el conductor perdió el control de la unidad y colisionó de manera frontal contra los bloques de concreto que delimitan un retorno vial. De manera preliminar, se indaga si el exceso de velocidad pudo haber influido en el accidente.

Debido a la fuerza del impacto, el coche volcó y terminó recostado sobre su costado derecho, con severas afectaciones en toda la parte delantera.

En la zona del siniestro, los agentes no detectaron huellas de frenado sobre la cinta asfáltica que sugirieran algún intento por esquivar el obstáculo antes de la colisión.

Socorristas de la Cruz Roja se movilizaron de inmediato al punto. Sin embargo, al brindar la atención médica inicial confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Debido a que el cuerpo se encontraba atrapado entre la carrocería destrozada, personal del Cuerpo de Bomberos utilizó equipo hidráulico de rescate para llevar a cabo las maniobras de extracción.

Efectivos de la Policía Municipal, Policía Estatal y elementos de Vialidad acordonaron el perímetro y abanderaron el flujo vehicular, el cual presentó congestionamiento durante varios minutos.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomaron conocimiento del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Una grúa se encargó de remolcar la unidad siniestrada, mientras la autoridad ministerial mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar con exactitud la mecánica de los hechos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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