Exhorta Municipio a mantener lotes baldíos limpios y cercados

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad, la Administración Municipal de Torreón exhortó a los propietarios de predios deshabitados a mantenerlos limpios, desmalezados y con malla perimetral, a fin de evitar que sean utilizados como tiraderos clandestinos.

A través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el Municipio reiteró que la acumulación de basura, escombro y maleza en lotes baldíos genera focos de infección, propicia la proliferación de fauna nociva y afecta la imagen urbana de la ciudad.

El director de la dependencia, Gustavo Muñoz López, explicó que personal del área de Inspección realiza recorridos permanentes para detectar predios en estado de abandono. En caso de identificar irregularidades, se inician procedimientos administrativos para notificar a los propietarios y solicitar la atención inmediata de los terrenos.