Exhorta Municipio a mantener lotes baldíos limpios y cercados

Torreón
/ 8 febrero 2026
    Exhorta Municipio a mantener lotes baldíos limpios y cercados
    El Municipio intensificó los recorridos de inspección en lotes baldíos para prevenir riesgos sanitarios y ambientales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades municipales advierten sanciones a propietarios que permitan el abandono y acumulación de basura en predios deshabitados

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad, la Administración Municipal de Torreón exhortó a los propietarios de predios deshabitados a mantenerlos limpios, desmalezados y con malla perimetral, a fin de evitar que sean utilizados como tiraderos clandestinos.

A través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el Municipio reiteró que la acumulación de basura, escombro y maleza en lotes baldíos genera focos de infección, propicia la proliferación de fauna nociva y afecta la imagen urbana de la ciudad.

El director de la dependencia, Gustavo Muñoz López, explicó que personal del área de Inspección realiza recorridos permanentes para detectar predios en estado de abandono. En caso de identificar irregularidades, se inician procedimientos administrativos para notificar a los propietarios y solicitar la atención inmediata de los terrenos.

$!La dependencia municipal realiza inspecciones permanentes para detectar irregularidades.
La dependencia municipal realiza inspecciones permanentes para detectar irregularidades. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Advirtió que el incumplimiento a los avisos emitidos por el Municipio puede derivar en sanciones económicas que van de mil 500 hasta 200 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Las revisiones incluyen verificar que los predios se encuentren limpios, cercados, sin objetos que obstruyan banquetas y libres de materiales que representen un riesgo.

Muñoz López hizo además un llamado a la ciudadanía para no depositar basura o desechos en estos espacios y reportar al 073 de Atención Ciudadana tanto a quienes cometan esta falta como a los lotes que se encuentren en abandono.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González refrendó su compromiso de mantener una ciudad más limpia, segura y sustentable, promoviendo la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos.

