Exhortan en Torreón a reportar tiraderos ilegales en sectores residenciales

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    Exhortan en Torreón a reportar tiraderos ilegales en sectores residenciales
    Autoridades municipales reforzaron los operativos contra quienes arrojan basura y escombro en calles, predios y áreas comunes. SANDRA GÓMEZ

La Policía Municipal ha detenido a 151 personas y asegurado 15 vehículos por arrojar basura y escombro de manera ilegal en Torreón

TORREÓN, COAH.- La colaboración de la comunidad resulta fundamental para frenar la acumulación clandestina de desperdicios y residuos de construcción en arterias viales, predios abandonados y áreas comunes de Torreón, mediante la iniciativa edilicia “Denuncia al Vecino Cochino”.

Este esquema tiene como propósito resolver con prontitud los avisos de la población que identifique a individuos o automotores tirando desperdicios, actos que deterioran el entorno ambiental, propician focos infecciosos y provocan taponamientos en las redes de alcantarillado.

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$!La vigilancia con cámaras permitió identificar a 42 responsables relacionados con el depósito ilegal de residuos en Torreón.
La vigilancia con cámaras permitió identificar a 42 responsables relacionados con el depósito ilegal de residuos en Torreón. SANDRA GÓMEZ

La corporación policial del municipio indicó que, gracias a estos operativos, se logró la aprehensión de 151 infractores capturados en flagrancia. Según la severidad de la falta, el monto de las multas aplicadas alcanza cifras superiores a los 10 mil pesos.

Por otra parte, la red de cámaras de monitoreo del municipio permitió ubicar a 42 responsables vinculados a estos hechos, a la par que 15 automóviles empleados para el traslado y abandono de escombro y basura terminaron retenidos.

Para sumar esfuerzos, los colonos tienen la opción de remitir imágenes, grabaciones, coordenadas precisas y detalles de los carros implicados al número telefónico 871 676 5399, destinado prioritariamente a la recepción de reportes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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