Exhortan en Torreón a reportar tiraderos ilegales en sectores residenciales
La Policía Municipal ha detenido a 151 personas y asegurado 15 vehículos por arrojar basura y escombro de manera ilegal en Torreón
TORREÓN, COAH.- La colaboración de la comunidad resulta fundamental para frenar la acumulación clandestina de desperdicios y residuos de construcción en arterias viales, predios abandonados y áreas comunes de Torreón, mediante la iniciativa edilicia “Denuncia al Vecino Cochino”.
Este esquema tiene como propósito resolver con prontitud los avisos de la población que identifique a individuos o automotores tirando desperdicios, actos que deterioran el entorno ambiental, propician focos infecciosos y provocan taponamientos en las redes de alcantarillado.
La corporación policial del municipio indicó que, gracias a estos operativos, se logró la aprehensión de 151 infractores capturados en flagrancia. Según la severidad de la falta, el monto de las multas aplicadas alcanza cifras superiores a los 10 mil pesos.
Por otra parte, la red de cámaras de monitoreo del municipio permitió ubicar a 42 responsables vinculados a estos hechos, a la par que 15 automóviles empleados para el traslado y abandono de escombro y basura terminaron retenidos.
Para sumar esfuerzos, los colonos tienen la opción de remitir imágenes, grabaciones, coordenadas precisas y detalles de los carros implicados al número telefónico 871 676 5399, destinado prioritariamente a la recepción de reportes.