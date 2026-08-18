CTM Coahuila reconoce baja en empleos, pero destaca estabilidad laboral y bolsa de trabajo

La entrevistada explicó que, si bien existe una baja en la cantidad de personas representadas debido a la movilidad laboral y los ajustes en las empresas, la organización sindical, encabezada por el líder nacional Tereso Medina, mantiene como prioridad la estabilidad laboral.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Denisse Félix Alba, coordinadora de Gestión Social de la CTM , reconoció que en el actual contexto económico se ha registrado una disminución en el número de empleos y una mayor rotación laboral en las empresas, aunque aseguró que su principal objetivo sigue siendo mantener la estabilidad de los trabajadores en la región.

Señaló que desde la coordinación social se da seguimiento a las necesidades de los trabajadores, especialmente en áreas sensibles, y que el sindicato cuenta con asesores laborales y delegados que trabajan para generar condiciones que permitan conservar el empleo en la zona norte.

Asimismo, destacó que cuando un trabajador pierde su empleo, la CTM busca apoyarlo de manera inmediata a través de su bolsa de trabajo, con el objetivo de facilitar su reincorporación al mercado laboral en el menor tiempo posible.

Félix Alba reconoció que, aunque aún existen oportunidades laborales, estas no se encuentran en su mejor nivel, pero afirmó que la organización continúa trabajando para fortalecerlas y alcanzar mejores condiciones de empleo en el estado.

La representante sindical consideró que la coordinación entre trabajadores, empresas y organizaciones sindicales resulta fundamental ante el panorama económico actual, particularmente para evitar que los ajustes empresariales se traduzcan en periodos prolongados de desempleo.

Reiteró que la CTM mantiene abierta su bolsa de trabajo como una alternativa para quienes han perdido su empleo y requieren incorporarse nuevamente al mercado laboral, además de continuar brindando acompañamiento y orientación a los trabajadores de la región.