CTM Coahuila reconoce baja en empleos, pero destaca estabilidad laboral y bolsa de trabajo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    CTM Coahuila reconoce baja en empleos, pero destaca estabilidad laboral y bolsa de trabajo
    Denisse Félix Alba, coordinadora de Gestión Social de la CTM, señaló que buscan preservar la estabilidad laboral en la región. JOSUÉ RODRÍGUEZ
Josué Rodríguez
por Josué Rodríguez

COMPARTIR

TEMAS


Empleos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Ctm

La CTM reconoce una baja en el empleo y mayor rotación laboral, por lo que mantiene acciones para apoyar a los trabajadores y facilitar su reincorporación laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Denisse Félix Alba, coordinadora de Gestión Social de la CTM, reconoció que en el actual contexto económico se ha registrado una disminución en el número de empleos y una mayor rotación laboral en las empresas, aunque aseguró que su principal objetivo sigue siendo mantener la estabilidad de los trabajadores en la región.

La entrevistada explicó que, si bien existe una baja en la cantidad de personas representadas debido a la movilidad laboral y los ajustes en las empresas, la organización sindical, encabezada por el líder nacional Tereso Medina, mantiene como prioridad la estabilidad laboral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/investigan-en-acuna-ataque-contra-dos-gatitos-menores-de-13-y-14-anos-estarian-involucrados-HJ22908168

Señaló que desde la coordinación social se da seguimiento a las necesidades de los trabajadores, especialmente en áreas sensibles, y que el sindicato cuenta con asesores laborales y delegados que trabajan para generar condiciones que permitan conservar el empleo en la zona norte.

Asimismo, destacó que cuando un trabajador pierde su empleo, la CTM busca apoyarlo de manera inmediata a través de su bolsa de trabajo, con el objetivo de facilitar su reincorporación al mercado laboral en el menor tiempo posible.

Félix Alba reconoció que, aunque aún existen oportunidades laborales, estas no se encuentran en su mejor nivel, pero afirmó que la organización continúa trabajando para fortalecerlas y alcanzar mejores condiciones de empleo en el estado.

La representante sindical consideró que la coordinación entre trabajadores, empresas y organizaciones sindicales resulta fundamental ante el panorama económico actual, particularmente para evitar que los ajustes empresariales se traduzcan en periodos prolongados de desempleo.

Reiteró que la CTM mantiene abierta su bolsa de trabajo como una alternativa para quienes han perdido su empleo y requieren incorporarse nuevamente al mercado laboral, además de continuar brindando acompañamiento y orientación a los trabajadores de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empleos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Ctm

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Temporada de lluvias

Temporada de lluvias
true

Ciberdelitos: el problema se multiplica todos los días
true

POLITICÓN: ¿Facturas falsas? Lista negra del SAT inquieta a nuevos empresarios en Coahuila
Coahuila produce actualmente entre 25 mil y 30 mil litros anuales, aunque tiene capacidad para llegar a 100 mil litros.

Coahuila, segundo productor nacional de sotol; mercado podría triplicarse
Detienen a directora de Fundación Frichem de Castaños, Coahuila; FGE va por más involucrados

Detienen a directora de Fundación Frichem de Castaños, Coahuila; FGE va por más involucrados
Los ganadores de las distintas categorías recibieron sus reconocimientos al concluir oficialmente el rally.

Coahuila 1000 2026 ya tiene campeón: Mauricio Reynoso conquista el Overall y Pro Moto
El intercambio ocurrió mientras Trump recibía a joven salvavidas que rescató a un niño de 10 años de las fuertes olas en una playa.

Trump manda a callar a reportera de CNN que le preguntó sobre Corea del Norte
Personas sentadas cerca de sus tiendas de campaña en un campamento para personas desplazadas en Al-Huri, ciudad de Gedaref, al este de Sudán.

Testimonios de niños soldados en Sudán revelan los peligros que a los que se enfrentan y la presencia de mercenarios colombianos