Exige CCE Laguna mayor inversión pública para enfrentar desafíos económicos en 2027

El organismo destacó que, ante las estimaciones pesimistas de organismos como la OCDE (0.8%), el Banco Mundial (1.3%) y el FMI (1.2%), el Estado mexicano debe implementar una estrategia presupuestal orientada a la productividad. Para La Laguna, esto se traduce en la modernización de sus rutas de comunicación y la alineación de la región con los objetivos del Plan México.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de revertir las bajas expectativas de crecimiento para 2026, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna exhortó a la bancada legislativa federal a gestionar recursos extraordinarios en el Presupuesto 2027, con un énfasis particular en obras de infraestructura para la Comarca Lagunera.

“El éxito de nuestras exportaciones y la capacidad de atraer nuevas empresas dependen de una infraestructura de primer nivel. Es deber de nuestros legisladores convertir esta necesidad en una prioridad dentro del presupuesto”, declaró José Piña Álvarez, dirigente del CCE.

Además de los retos locales, el empresariado alertó sobre el impacto que la revisión del T-MEC está causando en los inversionistas, quienes han optado por la prudencia ante un entorno incierto. Esta situación, según el CCE, obliga al Gobierno Federal a presentar un plan financiero que impulse la inversión y fortalezca el desarrollo regional.

El llamado fue puntual: las y los diputados de la región tienen la responsabilidad de actuar con determinación en el Congreso para asegurar que La Laguna cuente con los recursos necesarios para consolidar sus corredores industriales.

El sector empresarial concluyó que, frente a un escenario económico complejo, no es momento de administrar la inercia, sino de diseñar un presupuesto que genere confianza, fortalezca la infraestructura nacional y reactive el crecimiento económico del país.