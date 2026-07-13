Exige CCE Laguna mayor inversión pública para enfrentar desafíos económicos en 2027

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    Exige CCE Laguna mayor inversión pública para enfrentar desafíos económicos en 2027
    José Piña Álvarez llamó a los legisladores federales a gestionar mayores recursos para infraestructura en La Laguna. SANDRA GÓMEZ

El CCE Laguna pidió a los legisladores federales gestionar más recursos para infraestructura regional en el Presupuesto 2027, con el fin de impulsar el crecimiento económico

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de revertir las bajas expectativas de crecimiento para 2026, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna exhortó a la bancada legislativa federal a gestionar recursos extraordinarios en el Presupuesto 2027, con un énfasis particular en obras de infraestructura para la Comarca Lagunera.

El organismo destacó que, ante las estimaciones pesimistas de organismos como la OCDE (0.8%), el Banco Mundial (1.3%) y el FMI (1.2%), el Estado mexicano debe implementar una estrategia presupuestal orientada a la productividad. Para La Laguna, esto se traduce en la modernización de sus rutas de comunicación y la alineación de la región con los objetivos del Plan México.

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“El éxito de nuestras exportaciones y la capacidad de atraer nuevas empresas dependen de una infraestructura de primer nivel. Es deber de nuestros legisladores convertir esta necesidad en una prioridad dentro del presupuesto”, declaró José Piña Álvarez, dirigente del CCE.

Además de los retos locales, el empresariado alertó sobre el impacto que la revisión del T-MEC está causando en los inversionistas, quienes han optado por la prudencia ante un entorno incierto. Esta situación, según el CCE, obliga al Gobierno Federal a presentar un plan financiero que impulse la inversión y fortalezca el desarrollo regional.

El llamado fue puntual: las y los diputados de la región tienen la responsabilidad de actuar con determinación en el Congreso para asegurar que La Laguna cuente con los recursos necesarios para consolidar sus corredores industriales.

El sector empresarial concluyó que, frente a un escenario económico complejo, no es momento de administrar la inercia, sino de diseñar un presupuesto que genere confianza, fortalezca la infraestructura nacional y reactive el crecimiento económico del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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