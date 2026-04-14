Exige Felipe González a Ferromex atender estragos por muro ferroviario en Torreón

El legislador lamentó que, pese a las constantes solicitudes ciudadanas iniciadas el año pasado, la empresa ferroviaria ignora el impacto negativo de una obra. Señaló que esta mantiene incomunicadas a numerosas familias.

Torreón, Coahuila. — El diputado Felipe González Miranda denunció la apatía y el silencio de Ferromex ante el reclamo de miles de laguneros afectados por la barda perimetral en el suroriente de Torreón .

Criticó que esta postura contradice la imagen de “responsabilidad social” que la compañía promueve. Subrayó que el muro ha clausurado el libre tránsito en sectores como Nueva Merced, Dalias y Luisas, situación que se ha agravado desde noviembre pasado.

El aislamiento no es el único problema. Tras las recientes precipitaciones, la barda actuó como una represa, bloqueando el desagüe natural. Esto provocó inundaciones en colonias colindantes a las vías.

Ante la nula respuesta corporativa, el Ayuntamiento de Torreón ya evalúa la creación de un puente peatonal para restablecer la conectividad.

Por su parte, el diputado adelantó que se revisará con Ordenamiento Territorial si existen permisos para dicha construcción, buscando deslindar responsabilidades legales por las irregularidades detectadas.