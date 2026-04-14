Exige Felipe González a Ferromex atender estragos por muro ferroviario en Torreón

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Torreón
/ 14 abril 2026
    Exige Felipe González a Ferromex atender estragos por muro ferroviario en Torreón
    El legislador pidió que se responda por las afectaciones provocadas por el muro levantado al suroriente de la ciudad. CORTESÍA

El diputado criticó que se contradice la imagen de “responsabilidad social” que la compañía promueve y que el muro ha clausurado el libre tránsito varios sectores, situación que se ha agravado desde el año pasado

Torreón, Coahuila. — El diputado Felipe González Miranda denunció la apatía y el silencio de Ferromex ante el reclamo de miles de laguneros afectados por la barda perimetral en el suroriente de Torreón.

El legislador lamentó que, pese a las constantes solicitudes ciudadanas iniciadas el año pasado, la empresa ferroviaria ignora el impacto negativo de una obra. Señaló que esta mantiene incomunicadas a numerosas familias.

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Criticó que esta postura contradice la imagen de “responsabilidad social” que la compañía promueve. Subrayó que el muro ha clausurado el libre tránsito en sectores como Nueva Merced, Dalias y Luisas, situación que se ha agravado desde noviembre pasado.

El aislamiento no es el único problema. Tras las recientes precipitaciones, la barda actuó como una represa, bloqueando el desagüe natural. Esto provocó inundaciones en colonias colindantes a las vías.

Ante la nula respuesta corporativa, el Ayuntamiento de Torreón ya evalúa la creación de un puente peatonal para restablecer la conectividad.

Por su parte, el diputado adelantó que se revisará con Ordenamiento Territorial si existen permisos para dicha construcción, buscando deslindar responsabilidades legales por las irregularidades detectadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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