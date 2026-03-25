Exigen justicia para detenidos en Dinamita, Durango; envían mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum

A través de un manifiesto, los inconformes urgieron a que la problemática se resuelva bajo un marco de legalidad, proponiendo la instalación de una mesa de negociación en la que participen el Gobierno Federal y representantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.

COMARCA LAGUNERA.- Diversas agrupaciones sociales, colectivos y sindicatos de la Comarca Lagunera lanzaron un enérgico llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando su intervención directa tras los incidentes violentos registrados el 18 de marzo de 2026 en Dinamita, Durango .

El pronunciamiento subraya que el origen de la crisis radica en un entorno de precariedad laboral, ausencia de prestaciones básicas y despidos injustificados.

Asimismo, las organizaciones señalaron una presunta complicidad entre el sector empresarial y las autoridades, acusando la operatividad de sindicatos patronales en la zona.

Respecto a la movilización en Dinamita, el documento denuncia que la protesta fue reprimida por un despliegue de diversas fuerzas de seguridad. Los firmantes sostienen que dicha intervención derivó en violaciones a derechos humanos elementales, tales como la libertad de prensa, el derecho a manifestarse y el respeto a la integridad física.

La misiva critica la postura gubernamental de anteponer la “paz económica” a la justicia social, argumentando que el uso de la fuerza pública y la persecución judicial solo profundizan las fracturas sociales en la región lagunera.

Dentro del pliego petitorio, destaca la exigencia de libertad inmediata para quienes fueron aprehendidos durante los disturbios, el fin del acoso policial y el cumplimiento irrestricto de las garantías laborales de los habitantes.

Finalmente, el texto detalla los nombres de 24 ciudadanos a quienes las organizaciones catalogan como “presos políticos”, demandando su excarcelación sin condiciones.

El respaldo a este posicionamiento fue unánime entre los colectivos participantes, quienes recalcaron que la única vía de solución es el diálogo y la equidad social.