Repara Conagua socavón en carretera de Matamoros tras accidente fatal
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La Comisión Nacional del Agua realiza trabajos para reparar un socavón en Matamoros, Coahuila, tras los daños provocados por la erosión
TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua ejecuta actualmente labores de ingeniería para reparar un socavón en Matamoros, Coahuila, priorizando la restauración de la seguridad vial tras los daños sufridos en la infraestructura carretera.
Las acciones iniciales contemplaron el aislamiento del sitio mediante mallas de protección, una medida preventiva diseñada para evitar que el flujo vehicular se acerque a la zona de riesgo durante la fase de reparación.
La dependencia detalló que las máquinas trabajan actualmente en el sector Guadalupe, y se tiene previsto que las labores se extiendan próximamente hacia el área de “La Luz”, cubriendo así los puntos más vulnerables del tramo.
Se exhorta a los habitantes y viajeros a mantenerse alertas a la señalización vial y evitar maniobras riesgosas, dado que la superficie de rodamiento se encuentra severamente deteriorada por la erosión.
Dicha problemática cobró relevancia tras el deceso de un motociclista de 31 años en el lugar. Las investigaciones preliminares indican que el socavón se originó debido al flujo hídrico de un canal de riego que corre paralelo a la carretera.