Repara Conagua socavón en carretera de Matamoros tras accidente fatal

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Repara Conagua socavón en carretera de Matamoros tras accidente fatal
    Autoridades atribuyen el socavón al flujo de agua de un canal de riego paralelo a la carretera, situación que derivó en un accidente fatal en el lugar. REDES SOCIALES

La Comisión Nacional del Agua realiza trabajos para reparar un socavón en Matamoros, Coahuila, tras los daños provocados por la erosión

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua ejecuta actualmente labores de ingeniería para reparar un socavón en Matamoros, Coahuila, priorizando la restauración de la seguridad vial tras los daños sufridos en la infraestructura carretera.

Las acciones iniciales contemplaron el aislamiento del sitio mediante mallas de protección, una medida preventiva diseñada para evitar que el flujo vehicular se acerque a la zona de riesgo durante la fase de reparación.

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La dependencia detalló que las máquinas trabajan actualmente en el sector Guadalupe, y se tiene previsto que las labores se extiendan próximamente hacia el área de “La Luz”, cubriendo así los puntos más vulnerables del tramo.

Se exhorta a los habitantes y viajeros a mantenerse alertas a la señalización vial y evitar maniobras riesgosas, dado que la superficie de rodamiento se encuentra severamente deteriorada por la erosión.

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Dicha problemática cobró relevancia tras el deceso de un motociclista de 31 años en el lugar. Las investigaciones preliminares indican que el socavón se originó debido al flujo hídrico de un canal de riego que corre paralelo a la carretera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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