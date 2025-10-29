Falla en bomba 7R deja sin agua a más de 20 colonias de Torreón, tardará reparación dos semanas

TORREÓN, COAH.– El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas colonias del oriente de la ciudad, debido a una falla mecánica mayor en la bomba 7R, ubicada en el sector de Ex Hacienda Antigua Los Ángeles.

De acuerdo con la dependencia, las labores de reparación podrían extenderse por un periodo aproximado de 15 días, tiempo durante el cual las colonias abastecidas por esta fuente sufrirán baja presión o falta total del suministro.

Entre las zonas afectadas se encuentran Campestre La Rosita, FOVISSSTE La Rosita, Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, Rincón La Rosita, Ampliación La Rosita, Barcelona, Residencial La Rosa, Torreón Residencial, Florida Blanca, PROVITEC, Villas Residenciales, Roma, Santa Bárbara, División del Norte, Carmen Romano, La Merced, Rincón de la Hacienda, Residencial Las Misiones, Residencial del Valle y Cooperativa Las Flores.