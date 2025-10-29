Falla en bomba 7R deja sin agua a más de 20 colonias de Torreón, tardará reparación dos semanas
La falla en el sistema hidráulico afectará a colonias como La Rosita, Barcelona y Residencial del Valle; se desplegarán pipas de agua para apoyo
TORREÓN, COAH.– El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas colonias del oriente de la ciudad, debido a una falla mecánica mayor en la bomba 7R, ubicada en el sector de Ex Hacienda Antigua Los Ángeles.
De acuerdo con la dependencia, las labores de reparación podrían extenderse por un periodo aproximado de 15 días, tiempo durante el cual las colonias abastecidas por esta fuente sufrirán baja presión o falta total del suministro.
Entre las zonas afectadas se encuentran Campestre La Rosita, FOVISSSTE La Rosita, Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, Rincón La Rosita, Ampliación La Rosita, Barcelona, Residencial La Rosa, Torreón Residencial, Florida Blanca, PROVITEC, Villas Residenciales, Roma, Santa Bárbara, División del Norte, Carmen Romano, La Merced, Rincón de la Hacienda, Residencial Las Misiones, Residencial del Valle y Cooperativa Las Flores.
Simas Torreón anunció que durante este periodo se movilizarán pipas de agua para atender los sectores más comprometidos. Asimismo, pidió la comprensión de los usuarios y aseguró que los trabajos se realizan “con la máxima celeridad” para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Para reportes o solicitudes de apoyo con pipas, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales: WhatsApp 870 171 41 97, Call Center 871 690 95 95, conmutador 871 749 17 00, o mediante la página de Facebook SIMAS Torreón.