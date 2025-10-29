Falla en bomba 7R deja sin agua a más de 20 colonias de Torreón, tardará reparación dos semanas

Torreón
/ 29 octubre 2025
    Falla en bomba 7R deja sin agua a más de 20 colonias de Torreón, tardará reparación dos semanas
    La bomba 7R, en mantenimiento forzoso, dejará sin servicio temporal a una amplia zona habitacional. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La falla en el sistema hidráulico afectará a colonias como La Rosita, Barcelona y Residencial del Valle; se desplegarán pipas de agua para apoyo

TORREÓN, COAH.– El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversas colonias del oriente de la ciudad, debido a una falla mecánica mayor en la bomba 7R, ubicada en el sector de Ex Hacienda Antigua Los Ángeles.

De acuerdo con la dependencia, las labores de reparación podrían extenderse por un periodo aproximado de 15 días, tiempo durante el cual las colonias abastecidas por esta fuente sufrirán baja presión o falta total del suministro.

Entre las zonas afectadas se encuentran Campestre La Rosita, FOVISSSTE La Rosita, Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, Rincón La Rosita, Ampliación La Rosita, Barcelona, Residencial La Rosa, Torreón Residencial, Florida Blanca, PROVITEC, Villas Residenciales, Roma, Santa Bárbara, División del Norte, Carmen Romano, La Merced, Rincón de la Hacienda, Residencial Las Misiones, Residencial del Valle y Cooperativa Las Flores.

$!La dependencia garantizará el abasto de agua en las zonas más afectadas mediante recorridos diarios de pipas.
La dependencia garantizará el abasto de agua en las zonas más afectadas mediante recorridos diarios de pipas. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Simas Torreón anunció que durante este periodo se movilizarán pipas de agua para atender los sectores más comprometidos. Asimismo, pidió la comprensión de los usuarios y aseguró que los trabajos se realizan “con la máxima celeridad” para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Para reportes o solicitudes de apoyo con pipas, los usuarios pueden comunicarse a través de los canales oficiales: WhatsApp 870 171 41 97, Call Center 871 690 95 95, conmutador 871 749 17 00, o mediante la página de Facebook SIMAS Torreón.

Temas


Agua
Bombas
Desabasto

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

