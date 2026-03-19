Detienen a 30 manifestantes en Gómez Palacio durante conflicto con empresa Sotomex
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Un operativo de fuerzas federales y estatales derivó en la detención de 30 personas tras una protesta por despidos injustificados; familiares enfrentan incertidumbre ante la falta de información oficial
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El conflicto laboral en la zona rural de Gómez Palacio ha derivado en una crisis de derechos humanos. Lo que comenzó el miércoles 18 de marzo como una protesta del Frente Unidos de Pueblos de la Laguna por el despido injustificado de cuatro empleados de la empresa Sotomex, terminó en un operativo de fuerzas federales y estatales que dejó un saldo de 30 personas arrestadas.
Los manifestantes buscaban una mesa de diálogo para exigir indemnizaciones conforme a la ley.
Un despliegue masivo de la Guardia Nacional, SEDENA y policías estatales que, según Hipólito Trujillo, vocero de los inconformes, irrumpió acabando con la manifestación.
Tras horas de incertidumbre, se confirmó que los detenidos fueron movilizados a la Fiscalía General en la ciudad de Durango, complicando la situación jurídica y económica de sus familias.
Este evento es una preocupante “reincidencia histórica”, recordando el desalojo de 2018 que dejó 43 detenidos en circunstancias similares, evidenciando una presunta colusión entre intereses corporativos y el uso de la fuerza pública.
Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado de Durango ni la Vicefiscalía General han emitido un comunicado oficial que aclare los cargos imputados a los 30 ciudadanos o el estado de salud de los detenidos.