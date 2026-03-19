Detienen a 30 manifestantes en Gómez Palacio durante conflicto con empresa Sotomex

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Torreón
/ 19 marzo 2026
    Detienen a 30 manifestantes en Gómez Palacio durante conflicto con empresa Sotomex
    Elementos federales y estatales intervinieron en la protesta del Frente Unidos de Pueblos de la Laguna, dejando 30 personas detenidas. SANDRA GÓMEZ

Un operativo de fuerzas federales y estatales derivó en la detención de 30 personas tras una protesta por despidos injustificados; familiares enfrentan incertidumbre ante la falta de información oficial

GÓMEZ PALACIO, DGO.- El conflicto laboral en la zona rural de Gómez Palacio ha derivado en una crisis de derechos humanos. Lo que comenzó el miércoles 18 de marzo como una protesta del Frente Unidos de Pueblos de la Laguna por el despido injustificado de cuatro empleados de la empresa Sotomex, terminó en un operativo de fuerzas federales y estatales que dejó un saldo de 30 personas arrestadas.

Los manifestantes buscaban una mesa de diálogo para exigir indemnizaciones conforme a la ley.

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Un despliegue masivo de la Guardia Nacional, SEDENA y policías estatales que, según Hipólito Trujillo, vocero de los inconformes, irrumpió acabando con la manifestación.

Tras horas de incertidumbre, se confirmó que los detenidos fueron movilizados a la Fiscalía General en la ciudad de Durango, complicando la situación jurídica y económica de sus familias.

Este evento es una preocupante “reincidencia histórica”, recordando el desalojo de 2018 que dejó 43 detenidos en circunstancias similares, evidenciando una presunta colusión entre intereses corporativos y el uso de la fuerza pública.

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Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado de Durango ni la Vicefiscalía General han emitido un comunicado oficial que aclare los cargos imputados a los 30 ciudadanos o el estado de salud de los detenidos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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